Lecco, riemergono i dettagli dell’“Adorazione dei Magi”: aperto al pubblico il cantiere di Sant’Egidio

Una cinquantina di visitatori ha partecipato all’apertura straordinaria della chiesetta lecchese

Prossimo appuntamento il 7 giugno

LECCO – Nuovi dettagli tornano alla luce nella chiesetta di Sant’Egidio, dove nel pomeriggio di domenica 3 maggio si è svolta l’apertura al pubblico del cantiere di restauro, come ormai da tradizione nella prima domenica di ogni mese.

Circa cinquanta persone hanno visitato l’edificio sacro, potendo osservare da vicino i lavori in corso sull’affresco settecentesco raffigurante l’“Adorazione dei Magi”, nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano di Sicurezza del cantiere.

Il restauro sta restituendo particolari rimasti nascosti per lungo tempo. Tra le scoperte più significative emerse in questa fase dei lavori vi sono i piedini di Gesù Bambino, riaffiorati durante gli interventi conservativi, e una cornice decorativa con motivi floreali, apparsa quasi integra e capace di restituire tutta la monumentalità dell’opera, che occupa circa un quarto della parete della chiesa.

Già le cronache storiche descrivevano l’affresco come un’opera di “raffinata fattura”, definizione che trova oggi nuova conferma grazie ai risultati del restauro.

Parallelamente sono stati montati i ponteggi anche nell’area del presbiterio, dove proseguono gli interventi di consolidamento statico e restauro pittorico nella zona in cui è stata riscoperta la figura di Giona.

Direttore dei lavori è l’architetto Luisa Carolina Valsecchi; l’impresa esecutrice, con direzione tecnica, è la Luzzana Restauri S.r.l., mentre committente dell’intervento è la Parrocchia del Sacro Cuore.

Ad accogliere i visitatori durante l’apertura sono stati consiglieri e soci dell’associazione “Insieme per S. Egidio”, impegnata nella valorizzazione della chiesetta e delle sue opere.

Il prossimo appuntamento con l’apertura del cantiere è fissato per domenica 7 giugno.