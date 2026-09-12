Lecco Scapigliata, fa il pieno di iscrizioni il tour guidato alle ville

In poco più di due giorni le iscrizioni si sono chiuse per il raggiungimento del numero massimo di partecipanti

L’assessore Bettega: “L’ennesima conferma che c’è una grandissima voglia di conoscere il nostro territorio e di partecipare ad eventi che ne raccontano la storia e ne mostrino la bellezza”

LECCO – Sono andati esauriti in poche ore gli oltre duecento posti prenotabili per il tour completo dell‘evento “Lecco Scapigliata”, che nel fine settimana del 19-20 settembre aprirà eccezionalmente Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e il parco di Villa Ponchielli per due giorni di visite guidate, musica e performance teatrali. Le iscrizioni, aperte nel pomeriggio dello scorso venerdì, si sono chiuse nella tarda mattinata di domenica per il raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Il tour prenotabile, di cui sono stati organizzati sei turni su entrambe le giornate, prevede la visita guidata alle tre ville di Maggianico (partenza da Villa Ponchielli) alla scoperta del loro legame storico con la corrente artistica della Scapigliatura, concludendosi con una degustazione enogastronomica che celebra i sapori del territorio. Per venire incontro alle numerose richieste pervenute, è stata aperta una lista di attesa per gestire eventuali nuove disponibilità di posti.

Il tour prenotabile è però solamente una delle modalità di partecipazione: Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e Villa Ponchielli saranno infatti visitabili gratuitamente anche senza prenotazione, accompagnati, con turni ogni mezz’ora e con un massimo di venti persone a gruppo.

L’evento è stata occasione anche per l’elaborazione di un concept grafico dedicato ad ogni villa, che ne richiama aspetti architettonici e decorativi, e la realizzazione di pannelli informativi che raccontano il passato delle tre dimore.

Così l’assessore alla Cultura e al turismo Cinzia Bettega: “Siamo molto felici che l’iniziativa abbia già avuto un ottimo riscontro alla sua prima edizione. È l’ennesima conferma che c’è una grandissima voglia di conoscere il nostro territorio e di partecipare ad eventi che ne raccontano la storia e ne mostrino la bellezza. Legare questo aspetto culturale all’enogastronomia è una formula vincente e molto apprezzata anche in questa occasione. Tengo a ringraziare coloro che stanno lavorando alla realizzazione dell’evento, Regione Lombardia per il contributo che ha concesso all’iniziativa e un ringraziamento particolare alla cittadinanza che parteciperà per il grande interesse dimostrato.”

Così l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia Debora Massari: “Iniziative come ‘Lecco Scapigliata’ possono portare visitatori anche in luoghi che normalmente restano fuori dai percorsi più conosciuti. Tre ville storiche apriranno eccezionalmente le loro porte e diventeranno il punto di partenza per conoscere una parte diversa di Lecco. Regione Lombardia ha scelto di sostenere il progetto attraverso il bando ‘Itinerari ed eventi InLombardia’: un investimento che punta ad allargare le occasioni di visita e a dare ai Comuni gli strumenti per proporre qualcosa di nuovo”.

L’evento è infatti parte della rassegna “Le tradizioni lariane”, promossa da un partenariato di dieci comuni del territorio e assegnataria di un contributo complessivo di 76.321 euro da Regione Lombardia attraverso il bando “Itinerari ed eventi InLombardia”. In particolare, il contributo regionale assegnato a “Lecco Scapigliata” è stato di 9.252 euro.

Per l’accesso alle ville senza prenotazione, è previsto un sistema di ingressi a orari prestabiliti, con la raccomandazione di presentarsi 5 minuti prima dell’orario indicato. Per Villa Ponchielli e Villa Gomes gli ingressi sono previsti alle 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15 e 16.45. Per Villa Ghislanzoni, invece, gli accessi sono programmati alle 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 14.30, 15, 15.30, 16 e 16.30. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito leccotourism.it o scrivere a leccotourism@comune.lecco.it.