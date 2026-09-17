Lecco Scapigliata, sold out il tour guidato alle ville di Maggianico

Nel weekend del 19 e 20 settembre visite a Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e Villa Ponchielli

Esauriti in poche ore gli oltre 200 posti per il percorso guidato con degustazione

LECCO – Ha fatto il pieno di iscrizioni in poche ore il tour completo di “Lecco Scapigliata”, l’iniziativa che nel fine settimana del 19 e 20 settembre aprirà eccezionalmente al pubblico Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e il parco di Villa Ponchielli, a Maggianico. Oltre 200 posti per il percorso guidato con degustazione sono già stati prenotati, tanto da rendere necessario aprire una lista di attesa per gestire eventuali nuove disponibilità.

Le iscrizioni erano state aperte nel pomeriggio di venerdì e si sono chiuse nella tarda mattinata di domenica, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. Il tour, organizzato con sei turni complessivi nelle due giornate, prevede la partenza da Villa Ponchielli e la visita guidata alle tre dimore storiche, alla scoperta del loro legame con la corrente artistica della Scapigliatura. Il percorso si conclude con una degustazione enogastronomica dedicata ai sapori del territorio.

Il tutto si inserisce in un programma che comprende anche musica e performance teatrali. Per l’occasione è stato inoltre elaborato un concept grafico dedicato a ciascuna villa, con richiami agli elementi architettonici e decorativi delle dimore, insieme a pannelli informativi dedicati alla loro storia.

Il sold out del tour prenotabile, però, non esaurisce le possibilità di partecipazione. Villa Gomes, Villa Ghislanzoni e Villa Ponchielli potranno infatti essere visitate gratuitamente anche senza prenotazione. Gli accessi saranno organizzati a orari prestabiliti, con accompagnamento e gruppi composti da un massimo di 20 persone.

“Siamo molto felici che l’iniziativa abbia già avuto un ottimo riscontro alla sua prima edizione. È l’ennesima conferma che c’è una grandissima voglia di conoscere il nostro territorio e di partecipare ad eventi che ne raccontano la storia e ne mostrino la bellezza”, sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo Cinzia Bettega. “Legare questo aspetto culturale all’enogastronomia è una formula vincente e molto apprezzata anche in questa occasione. Tengo a ringraziare coloro che stanno lavorando alla realizzazione dell’evento, Regione Lombardia per il contributo che ha concesso all’iniziativa e un ringraziamento particolare alla cittadinanza che parteciperà per il grande interesse dimostrato”.

Per l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Debora Massari, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per ampliare la conoscenza del territorio: “Iniziative come ‘Lecco Scapigliata’ possono portare visitatori anche in luoghi che normalmente restano fuori dai percorsi più conosciuti. Tre ville storiche apriranno eccezionalmente le loro porte e diventeranno il punto di partenza per conoscere una parte diversa di Lecco. Regione Lombardia ha scelto di sostenere il progetto attraverso il bando ‘Itinerari ed eventi InLombardia’: un investimento che punta ad allargare le occasioni di visita e a dare ai Comuni gli strumenti per proporre qualcosa di nuovo”.

“Lecco Scapigliata” fa parte della rassegna “Le tradizioni lariane”, promossa da un partenariato di dieci Comuni del territorio e destinataria di un contributo complessivo di 76.321 euro da parte di Regione Lombardia, attraverso il bando “Itinerari ed eventi InLombardia”. Per la specifica iniziativa dedicata alle ville di Maggianico, il contributo regionale ammonta a 9.252 euro.

Per chi accederà alle ville senza prenotazione è previsto un sistema di ingressi a orari prestabiliti. L’organizzazione raccomanda di presentarsi 5 minuti prima dell’orario indicato.

Per Villa Ponchielli e Villa Gomes gli ingressi sono fissati alle 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15 e 16.45. Per Villa Ghislanzoni, invece, gli accessi sono previsti alle 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 14.30, 15, 15.30, 16 e 16.30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Lecco Tourism oppure scrivere all’indirizzo email leccotourism@comune.lecco.it.