Lecco Scapigliata, successo per il tour delle ville di Maggianico

Nel fine settimana aperte eccezionalmente villa Ponchielli, villa Gomes e villa Ghislanzoni

599 accessi a villa Ponchielli, 526 a villa Gomes e 573 a villa Ghislanzoni: il bilancio della prima edizione

LECCO – Il primo appuntamento di “Lecco Scapigliata: percorsi, sapori e musica tra ville e parchi” si chiude con un bilancio positivo. Nel fine settimana 1.698 ingressi complessivi registrati nelle tre dimore storiche aperte eccezionalmente al pubblico: villa Ponchielli, villa Gomes e villa Ghislanzoni. A questi si aggiungono i 240 posti del tour completo delle tre ville, prenotabili online e esauriti in appena due giorni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco, ha portato il pubblico alla scoperta di tre luoghi legati alla storia della Scapigliatura lecchese attraverso visite guidate, musica, teatro e degustazioni. Nel dettaglio, villa Ponchielli, dimora del maestro Amilcare Ponchielli, ha registrato 599 ingressi, di cui 359 senza prenotazione. A villa Gomes, legata al musicista brasiliano Antonio Carlo Gomes, gli accessi sono stati 526, con 286 persone entrate senza prenotazione. Infine, villa Ghislanzoni, residenza della famiglia di Antonio Ghislanzoni, ha accolto 573 visitatori, 333 dei quali senza prenotazione.

Numeri che, per l’amministrazione comunale, raccontano l’interesse suscitato dall’apertura straordinaria delle tre dimore. “Siamo molto soddisfatti della bellissima risposta ottenuta dall’iniziativa – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Cinzia Bettega – abbiamo registrato un grande desiderio di scoprire il patrimonio storico e culturale che queste tre ville custodiscono. Un risultato che ci sprona a fare sempre di più e, sicuramente, a sviluppare questo evento anche nei prossimi anni. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato all’iniziativa, la famiglia Invernizzi che ha messo a disposizione villa Ghislanzoni e Regione Lombardia per il contributo concesso”.

La prima edizione di “Lecco Scapigliata”, realizzata con la regia dell’agenzia Middle, ha costruito attorno alle tre ville un percorso dedicato alle atmosfere e alle suggestioni della Scapigliatura. I visitatori sono stati accompagnati attraverso le dimore da un gruppo coordinato da Roberto Timpano e Francesco d’Alessio dell’associazione Giuseppe Bovara, che ha curato l’accompagnamento alle storie e ai luoghi.

A completare il percorso sono state le esecuzioni musicali dei docenti del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli e gli interventi teatrali della compagnia teatrale San Genesio, pensati per riportare all’interno delle ville lo spirito creativo e irriverente dei loro frequentatori.

Per chi ha scelto il tour completo, il percorso si è concluso a villa Ghislanzoni con una degustazione dedicata alle produzioni del territorio. Nella cornice della dimora, i produttori legati al Consorzio Igt Terre Lariane e a Identità Lariane hanno proposto un assaggio di prodotti locali, mettendo al centro le peculiarità enogastronomiche lariane.

Tra gli elementi che hanno accompagnato l’iniziativa anche le grafiche promozionali dedicate alle tre ville, realizzate da Paolo Vallara. Un primo appuntamento che ha portato il pubblico dentro alcune delle dimore simbolo della Scapigliatura a Lecco e che, secondo l’amministrazione, potrà essere sviluppato anche negli anni a venire.