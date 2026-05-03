Lecco, “Scrittori di Lombardia”: lettura scenica il 7 maggio a Officina Badoni

Iniziativa dell’Associazione Bovara e del gruppo “25 lettori”; regia di Alvaro Vaccarella

Tema centrale la rappresentazione degli ultimi nella letteratura lombarda

LECCO – Una serata dedicata alla letteratura lombarda e ai suoi protagonisti è in programma giovedì 7 maggio alle ore 21 nella Sala Neogotica di Officina Badoni. L’Associazione Bovara e il gruppo “25 lettori – Gruppo di cultura manzoniana”, con il supporto del Rotary Club Lecco Le Grigne, propongono la lettura scenica “Scrittori di Lombardia. Poetica dei marginali”.

L’iniziativa affronta un tema ricorrente nella tradizione letteraria lombarda, quello delle figure ai margini della società, attraverso autori come Manzoni, Porta, Grossi e Bertolazzi. Un percorso che parte dai popolani di Porta e dagli umili raccontati da Manzoni, fino ai poveri di Bertolazzi, in una riflessione che attraversa epoche e linguaggi.

La serata è curata da Gian Luigi Daccò, Pietro Dettamanti e Alvaro Vaccarella, che firma anche la regia. Sul palco le voci di Gianfranco Scotti, affiancato da Pieranna Rusconi e Marilanda Failla, mentre le parti narrative sono affidate agli stessi Daccò e Dettamanti.

L’appuntamento si inserisce in un percorso culturale volto a valorizzare la tradizione letteraria lombarda, offrendo al pubblico una rilettura scenica di testi e tematiche ancora attuali.