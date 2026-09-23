Lecco. Scuola civica di musica, open day il 26 e 27 settembre

Sabato 26 settembre spazio alla musica classica e antica, domenica 27 alla musica moderna

Appuntamento dalle 14:30 alle 18 a Villa Gomes

LECCO – La scuola civica di musica Giuseppe Zelioli di Lecco apre le sue porte al pubblico: sabato 26 e domenica 27 settembre è in programma il consueto open day, dalle 14:30 alle 18, presso la sede di Villa Gomes.

La prima giornata sarà dedicata alla musica classica e antica. Lo staff dell’istituto sarà a disposizione dei visitatori per presentare i diversi strumenti e illustrare le possibilità formative offerte dalla scuola. Sarà possibile avvicinarsi a violino, violoncello, clarinetto, sax, tromba, pianoforte, chitarra classica, contrabbasso, arpa e flauto traverso.

Accanto allo studio degli strumenti, verranno presentati anche i percorsi di canto, orchestra e musica da camera, oltre a quelli dedicati alla storia della musica. Spazio inoltre alle classi di organo e harmonium e di flauto dolce, al consort di flauti dolci, all’ensemble vocale Carissimi e ai percorsi di canto barocco.

Domenica 27 settembre sarà invece la giornata dedicata alla musica moderna. Il programma comprende i corsi di canto moderno, chitarra e basso elettrico, batteria, pianoforte jazz e pianoforte moderno. A completare l’offerta ci saranno le proposte di musica d’insieme, l’orchestra di chitarre e i laboratori di band e di home studio recording.

L’open day rappresenta quindi un’occasione per conoscere direttamente l’ampia proposta didattica della scuola e confrontarsi con i docenti prima di scegliere il proprio percorso musicale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Cinzia Bettega: “Gli open day rappresentano un’occasione preziosa, per cittadini e non, di conoscere da vicino l’ampia offerta formativa del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco, che da anni avvicina persone di tutte le età al mondo della musica, con l’accompagnamento di professionisti del settore, nella splendida cornice di Villa Gomes”.

Entrambe le giornate saranno gratuite e non sarà necessario prenotare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, al numero 0341 422782 oppure all’indirizzo info@civicalecco.org.