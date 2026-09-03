Lecco, settembre nei musei: le mostre Hokusai e Nicola Villa verso la chiusura

Le esposizioni dedicate a Hokusai e Nicola Villa terminano rispettivamente il 27 e il 20 settembre

ll calendario propone anche attività per bambini, serate dedicate all’astronomia, osservazioni del cielo, campus e appuntamenti al planetario

LECCO – Settembre segna il finale di due delle principali esposizioni attualmente ospitate nei musei cittadini, ma il calendario culturale di Lecco non si ferma alle mostre. L’ultimo mese dell’estate porta con sé visite guidate, laboratori per famiglie, incontri dedicati alla scienza e numerosi appuntamenti legati all’astronomia.

A Palazzo delle Paure resta aperta fino al 27 settembre 2026 la mostra “Hokusai. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”, mentre alla Torre Viscontea e negli altri spazi coinvolti si avvia alla conclusione “Nicola Villa – Traiettorie di attimi”, visitabile fino al 20 settembre. Quest’ultima esposizione è organizzata in occasione dei 30 anni dell’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo Lecco.

Per Hokusai sono previste quattro visite guidate, tutte alle 16, nelle domeniche del 6, 13, 20 e 27 settembre a Palazzo delle Paure. L’esposizione, curata da Paolo Linetti, direttore del Museo d’Arte Orientale Collezione Mazzocchi di Coccaglio, con un intervento di Simona Bartolena, riunisce 75 opere provenienti da collezioni private. Il percorso documenta alcuni aspetti dell’evoluzione stilistica del maestro Katsushika Hokusai. Il costo della visita, comprensivo dell’ingresso alla mostra, è di 16 euro (Informazioni e prenotazioni: prenotazioni@artuassociazione.org oppure tel 331 70 63 429)

Ultimi giorni anche per “Nicola Villa – Traiettorie di attimi”, il cui cuore è alla Torre Viscontea, ma che coinvolge anche Palazzo delle Paure, il Museo archeologico e il Museo di scienza naturale di Palazzo Belgiojoso, la cappella di San Carlo nella basilica di San Nicolò e l’hospice Resegone dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. La retrospettiva raccoglie dipinti su tela e carta, sculture, installazioni, disegni e incisioni, arrivando alle ricerche più recenti legate ai linguaggi digitali e multimediali. Le visite guidate sono in programma il 19 settembre, alle 14.30, 15.30 e 16.30, e il 20 settembre, alle 11.30 e alle 16.30. L’ingresso è gratuito ( Prenotazioni:www.eventbrite.it).

Accanto alle esposizioni, settembre porta con sé anche una serie di proposte rivolte alle famiglie. Il primo appuntamento è domenica 13 settembre alle 15 a Palazzo delle Paure con “Colori che si trasformano: una cartolina da Lecco”, laboratorio rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. L’attività, della durata di circa un’ora e mezza, utilizza acquerelli e tecniche di movimento per costruire paesaggi ispirati al territorio lecchese. Il costo è di 10 euro a bambino oppure 15 euro per una coppia di fratelli o sorelle, mentre gli adulti accompagnatori entrano gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria (prenotazioni@artuassociazione.org oppure tel 331 70 63 429).

Domenica 20 settembre alle 10.30, a Palazzo Belgiojoso, sarà invece la volta della “Visita guidata giocata al Museo di Storia Naturale”, pensata per bambini dai 6 agli 11 anni. Attraverso indizi, osservazioni e piccole sfide, il percorso accompagnerà i partecipanti tra animali, fossili e curiosità della natura. Anche in questo caso l’attività dura circa un’ora e mezza, con un costo di 10 euro a bambino o 15 euro per una coppia di fratelli o sorelle. La prenotazione è obbligatoria (prenotazioni@artuassociazione.org oppure tel 331 70 63 429).

Per i più piccoli, domenica 27 settembre alle 15, sempre a Palazzo Belgiojoso, è previsto anche “Pettirosso e le pagine volanti”, laboratorio consigliato per la fascia dai 4 ai 6 anni. Al centro dell’attività ci sono la collezione ornitologica del museo, il riconoscimento degli uccelli e la realizzazione di mangiatoie con materiali naturali. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria (prenotazioni@artuassociazione.org oppure tel 331 70 63 429).

Il mese guarda però anche al cielo. Il programma del Gruppo Astrofili Deep Space comprende venerdì 11 settembre alle 21 “Uomini verso la Luna. Il ritorno con Artemis”, serata dedicata alle missioni del programma Artemis, alle tecnologie coinvolte e alle difficoltà tecniche legate al ritorno dell’uomo sulla Luna. A guidare l’incontro sarà Luca Boschini, impegnato nella progettazione dell’habitat lunare per il progetto Artemis. L’iniziativa è gratuita, con possibilità di donazione libera, ma i posti sono limitati.

Venerdì 18 settembre il calendario prosegue con “Camminata consapevole tra i sensi”, alle 20, con Cecilia Corti, e alle 21 con “Sensi sulla Terra, Sensi nello Spazio”, insieme a Marco Colombo del Gruppo Astrofili Deep Space ETS. Il 25 settembre, alle 21, spazio invece a “Tuoni e fulmini”, incontro con il meteorologo Andrea Boarato dedicato ai fenomeni temporaleschi e alle celle temporalesche.

Sabato 26 settembre alle 21 è in programma “La morte di Archimede”, recital di e con Giulio Valentini, inserito nella rassegna Arte e Scienza 2026. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea. Al centro della serata la figura di Archimede e il contesto storico della Siracusa del 212 a.C., con un percorso tra la vita e le invenzioni dello scienziato.

Sempre per gli appassionati di astronomia, sabato 19 settembre dalle 21 è prevista una serata osservativa al piazzale di partenza della Funivia dei Piani d’Erna, con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space. Per l’occasione è prevista anche una dimostrazione dello Smart Telescope “DWARF MINI”, prodotto da DWARFLAB.

Il calendario si completa con il campus “Esploratori del COSMO”, in programma dal 7 all’11 settembre, dalle 9 alle 12, dedicato a bambini che abbiano frequentato almeno il primo anno della scuola primaria. Tra gli argomenti proposti ci sono il Sole, Marte, i pianeti, gli esopianeti e gli strumenti antichi, con laboratori 3D, astrolabi e attività pratiche. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Dal 13 settembre, inoltre, riprendono gli appuntamenti domenicali al planetario: alle 16 sono previste le proiezioni in cupola dedicate alle meraviglie del cosmo, mentre alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata della sala espositiva “Da Galileo all’esplorazione di Marte”. Sabato 12 settembre alle 15 è previsto “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe!”, mentre sabato 26 settembre alle 15 toccherà a “Gruby il maialino spaziale!”, entrambi consigliati per bambini dai 4 ai 7 anni.

A completare l’offerta museale cittadina restano visitabili anche Villa Manzoni e il Museo Manzoniano, oltre a Palazzo Belgiojoso con i suoi musei Archeologico, Storico e di Storia Naturale, a ingresso libero. Intanto, a Palazzo delle Paure, prosegue fino al 17 gennaio 2027 anche “L’altra faccia della Luna. Gli anni ’70 e l’utopia del Festival Rock”, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti.