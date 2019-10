Lecco. Spazio Teatro Invito presenta la nuova stagione

Tante proposte per un progetto di altissima qualità

Teatro, musica, cinema: “Vieni al centro dello spettacolo”

LECCO – Presentata la quarta stagione di Spazio Teatro Invito con l’obiettivo di dare al pubblico lecchese un progetto di altissima qualità.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di portare in città nomi prestigiosi e conosciuti ma ci interessa soprattutto sottolineare le nostre scelte, che crediamo non banali. Ci interessa parlare di filosofia e di letteratura, per capire meglio il paese in cui viviamo e guardare al mondo intorno a noi. Vogliamo parlare di migranti e di violenza sulle donne, di un Sindaco ucciso dalla camorra, dell’olocausto Rom e del 50° anniversario di piazza Fontana. Amiamo però anche la leggerezza e ci piace ridere con la Commedia, con il Cabaret intelligente, con l’umorismo un po’ demenziale. Ci piace accostare il teatro e il cinema allo Sport, a cui dedicheremo un mese di programmazione, spaziando tra varie discipline e raccontando il lato più fascinoso dell’agonismo. E ci piace la novità di quest’anno: concerti jazz e classici al mattino della domenica, seguiti da un aperitivo”.

Come sempre sarà varia anche l’offerta per le scuole e per le famiglie, cui saranno dedicate rassegne specifiche, così come il ciclo CineMinimo che riporta il bel cinema a Lecco. Primo appuntamento venerdì 18 ottobre alle 20.45 con lo spettacolo Big Bang di e con Lucilla Giagnoni.

Biglietteria e informazioni

Prenotazioni: segreteria@teatroinvito.it; tel. 0341.1582439 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. I biglietti sono acquistabili on line su vivaticket, in teatro ci sarà un apposito banco per il solo ritiro dei biglietti. Informazioni: teatroinvito.it.

IL LIBRETTO DELLA NUOVA STAGIONE TEATRALE