La Basilica di San Nicolò ha ospitato il concerto conclusivo del progetto promosso da Harmonia Gentium insieme ai Piccoli Cantori di Torino

Il progetto ha coinvolto oltre 180 bambini e ragazzi

LECCO – Oltre 180 bambini e ragazzi, una Basilica gremita e un’unica grande voce capace di unire generazioni e scuole attraverso la musica. Si è conclusa tra applausi e commozione la terza edizione de “La Scuola si fa in Musica”, il progetto promosso dall’associazione Harmonia Gentium, che sabato 21 novembre ha portato il canto corale nella Basilica di San Nicolò a Lecco, con un concerto partecipato da giovani coristi provenienti da diverse realtà scolastiche.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio della cultura musicale, trasmettendo la passione per il canto corale e il valore educativo e sociale del fare musica insieme. Una finalità che anche quest’anno ha trovato espressione in una serata che ha coinvolto oltre 180 giovani interpreti, accolti da un pubblico che ha riempito tutti i posti disponibili nella Basilica.

La giornata era iniziata al Nuovo Oratorio San Luigi di Lecco con una masterclass guidata dal maestro Carlo Pavese, direttore e formatore vocale di fama nazionale e internazionale. Un momento di studio e preparazione, ma anche di condivisione e divertimento, che ha permesso ai partecipanti di approfondire il lavoro corale prima di salire sul palco.

In serata, i giovani cantori si sono esibiti insieme ai Piccoli Cantori di Torino, prestigioso coro ospite diretto dallo stesso Pavese. I gradini dell’altare e lo spazio antistante si sono riempiti di bambini e ragazzi, in un insieme di voci, sorrisi ed entusiasmo. Particolarmente coinvolgente la presenza dei più piccoli, protagonisti di un’esibizione caratterizzata da spontaneità ed energia.

Più che un semplice concerto, la manifestazione si è confermata un’esperienza educativa e sociale, capace di mettere in relazione scuole, famiglie, insegnanti e giovani provenienti da contesti diversi. Il canto corale è diventato così occasione di ascolto reciproco, collaborazione e partecipazione, andando oltre la dimensione strettamente musicale.

Uno dei momenti più intensi è arrivato con il brano conclusivo, che ha trasformato la serata in una vera festa della musica. I bambini più piccoli hanno conquistato il pubblico con i loro sorrisi, i movimenti e la spontaneità con cui hanno seguito l’esecuzione. Al termine, i lunghi applausi hanno premiato il lavoro svolto, ma soprattutto l’impegno e la passione degli oltre 180 giovani partecipanti.

L’associazione Harmonia Gentium ha rivolto un ringraziamento al maestro Carlo Pavese, ai Piccoli Cantori di Torino, ai dirigenti scolastici, ai direttori dei cori delle scuole, agli alunni e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza del lavoro di preparazione che ha reso possibile l’iniziativa.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto al prevosto di Lecco, don Bortolo Uberti, per aver accolto e sostenuto il progetto, consentendo lo svolgimento del concerto nella Basilica di San Nicolò, e a don Massimo, per l’accoglienza e le parole di benvenuto rivolte ai giovani coristi e al pubblico.

Ringraziamenti anche a don Marco, Donatella e ai volontari del Nuovo Oratorio San Luigi per l’ospitalità, la cena e il supporto organizzativo durante la giornata.

Tra i soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa figurano il Comune di Lecco, il sindaco Filippo Boscagli, l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega, la Fondazione Teàrte, la Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque Energia, Lario Reti Holding e Silea. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto a Simona Piazza, che ha creduto nel progetto fin dalle prime fasi e ne ha accompagnato il percorso di crescita.

La terza edizione de “La Scuola si fa in Musica” è stata realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea. Una serata che ha confermato come la musica, oltre a essere espressione artistica, possa diventare uno strumento concreto di crescita, condivisione e coesione per l’intera comunità.