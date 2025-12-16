Lecco. Torna il tradizionale appuntamento con Tuba Sotto l’Albero

Un concerto di euphonium e tubisti per celebrare il Natale in piazza XX Settembre

Appuntamento a sabato 20 dicembre alle 16.45

LECCO – Dopo aver festeggiato i suoi primi vent’anni a Ballabio lo scorso Natale 2024 e aver ringraziato la cittadina e il sindaco Giovanni Bruno Bussola per l’ospitalità così calorosa e coinvolgente, una trentina di euphonisti e tubisti provenienti da tutta la provincia, ma anche dall’Emilia e dal resto della Lombardia, si ritroveranno sabato 20 dicembre alle 16.45 per il tradizionale appuntamento del Tuba Sotto l’Albero, come avviene ininterrottamente dal 2001 (tranne gli anni del Covid, 2020-2022), per scambiarsi gli auguri di Natale suonando le più belle arie natalizie della tradizione europea e anglosassone.

Grazie al Comune di Lecco, che ha messo a disposizione Piazza XX Settembre e ne ha concesso il patrocinio, l’evento organizzato da LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) e dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni, con il sostegno di Banca della Valsassina sotto la presidenza di Giovanni Combi, Confcommercio Lecco con il presidente Antonio Peccati e della Parrocchia di San Nicolò guidata dal prevosto Monsignor Bortolo Uberti, vedrà i musicisti riunirsi a partire dalle 16:45 nella centralissima piazza lecchese.

Al termine del concerto, inoltre, saranno ospitati da LTM per una cena in compagnia, unico “cachet” riconosciuto a questi musicisti, provenienti da numerose bande del territorio e non solo, per il loro impegno e la loro passione.

Anche associazioni come Telethon saranno presenti a dare il loro supporto, vendendo nelle vicinanze i panettoni e i pandori della solidarietà, a beneficio di suonatori e spettatori. Tra gli ospiti figurano personalità di rilievo, come Maurizio Mineo di Parma, uno dei più grandi trombonisti italiani, autore de Il Grande Manuale per Trombone, il Rombo Magico (Zecchini), che sarà presente anche se non suonerà.

“Il musicista proveniente da più lontano arriverà quest’anno da Reggio Emilia, mentre è attesa qualche sorpresa da Pesaro: il maestro del Conservatorio Eros Sabbatani ha infatti promesso di fare di tutto per partecipare, anche se non ha ancora potuto confermare la sua presenza” spiegano gli organizzatori.

“D’altronde, la vicinanza con il Natale e la coincidenza della giornata con i numerosi concerti e saggi scolastici o comunali non permettono ogni anno di riunire un ensemble così numeroso di ottoni gravi. La partecipazione è sempre lasciata alla disponibilità e alla buona volontà dei musicisti, compatibilmente con gli impegni con le rispettive bande o orchestre” sottolineano i coordinatori dell’evento.

“Ma lo spirito dell’evento è proprio questo: natalizio. Chi prende parte è un suonatore appassionato di fiati gravi, flicorni baritoni e tuba, desideroso di creare melodia e non solo accompagnamento, almeno una volta all’anno – concludono gli organizzatori – Il Tuba sotto l’Albero rappresenta quindi il riscatto di tuba ed euphonium, strumenti che per un giorno all’anno, nell’occasione più bella, diventano protagonisti anziché comprimari. Il concerto, che parte da Deck the Halls e si conclude con Jingle Bells e altre carole natalizie, dimostra a chi avesse dubbi la dignità melodica, e non solo ritmica, di questi strumenti, augurando a tutti un Buon Natale”.