L’esposizione sarà visitabile dal 6 dicembre al 10 gennaio

Inaugurazione sabato 5 dicembre alle 17 a Palazzo delle Paure

LECCO – Circa 60 opere tra presepi e diorami, realizzate da artisti e appassionati provenienti da diverse località del Nord Italia. Torna a Lecco la tradizionale mostra natalizia organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Lecco, in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese del Comune. L’esposizione, giunta alla 15ª edizione, sarà allestita negli spazi della Torre Viscontea e aprirà al pubblico dal 6 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.

La manifestazione è ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative natalizie cittadine. L’interesse del pubblico è cresciuto nel corso degli anni, fino a raggiungere le 16mila presenze registrate nell’edizione 2025.

Il percorso espositivo proporrà circa 60 opere, tra diorami e presepi aperti, caratterizzate da stili, ambientazioni e dimensioni differenti. Un’occasione per scoprire il presepio non soltanto come espressione della tradizione religiosa e popolare, ma anche come forma d’arte e di artigianato, frutto della creatività e della cura dei dettagli da parte dei suoi autori.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 dicembre alle 17 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure. Al momento inaugurale seguiranno la visita alla mostra in Torre Viscontea e un rinfresco per i partecipanti.

L’ingresso è libero. La mostra sarà visitabile il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e la domenica dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 19. Sono previste anche aperture straordinarie: martedì 8 dicembre e mercoledì 6 gennaio dalle 10 alle 18, il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 14 e il 1° gennaio dalle 14 alle 18. L’ultimo ingresso sarà consentito mezz’ora prima della chiusura.

“La mostra di presepi e diorami rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire una tradizione che appartiene profondamente alla nostra cultura e al significato più autentico del Natale”, commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega. “Attraverso le opere esposte, il visitatore può apprezzare non solo la bellezza e la cura dei dettagli, ma anche il valore artistico, culturale e spirituale che il presepio porta con sé”.

Bettega sottolinea inoltre il contributo dei volontari dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e la collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese, che permettono di rinnovare l’appuntamento e arricchire l’offerta culturale della città durante le festività.

Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi torreviscontea@comune.lecco.it e palazzopaure@comune.lecco.it oppure telefonare ai numeri 0341 282396 e 0341 286729.