Lecco. Torna “La scuola si fa in musica”, il festival di voci bianche e giovanili

Note e giovani talenti risuoneranno nella splendida Basilica di San Nicolò

Appuntamento a sabato 15 e domenica 16 novembre

LECCO – Torna a Lecco l’atteso appuntamento con la musica corale giovanile. L’associazione Harmonia Gentium, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Città di Lecco, presenta la seconda edizione del Festival di voci bianche e giovanili, intitolato “La scuola si fa in musica”.

L’evento si articolerà in due momenti distinti, entrambi nella suggestiva cornice della Basilica di San Nicolò a Lecco. Il primo appuntamento è previsto per sabato 15 novembre alle 20:30 e vedrà esibirsi diversi cori scolastici, guidati da rinomati maestri di musica e docenti: Maestro F. Bussani – Direttore; Coro Parrocchia Don Ticozzi – Direttore: G. Spreafico; Coro ICS A. Volta – Direttore: A. Milani; Coro ICS G. XXIII – Direttori: M. Carsana, G. Molteni; Coro ICS San G. Bosco – Direttrice: M. Vascakova.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 16 novembre alle 10 con la Santa Messa nella Basilica di San Nicolò. Questo momento culminante vedrà la partecipazione straordinaria della Corale Giovanile Gli Harmonici di Barzago, diretta da Fabio Alberti. Si esibiranno inoltre: il Coro Scuola A. Volta di Lecco (Direttori: G. Perego, D. Monge, A. Bernage) e il Coro ICS A. Stoppani di Lecco (Direttrice: M. Sacca).

L’iniziativa, che sottolinea il valore educativo e culturale della musica nella formazione dei giovani, nasce da una stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio.