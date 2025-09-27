Lecco. Tornano in scena i “Quadri Manzoniani” a Palazzo Belgioioso

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 15

La “rivisitazione” teatrale di Aurelio Ballerini ripropone 26 quadri, ispirati all’opera dei Colla

LECCO – Quest’anno la Compagnia del Teatro San Giovanni Lecco 1810 è partner con insieme al Sistema Museale Lecchese e il Comune del Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi“. Il grande evento culturale che ogni anno celebra la figura di Alessandro Manzoni e il suo legame indissolubile con la città.

La compagnia teatrale metterà in scena lo spettacolo “Quadri Manzoniani” sabato 4 ottobre, ore 15, nella splendida cornice di Palazzo Belgioioso nel rione di Castello. La rappresentazione nasce da un’idea del regista Aurelio Ballerini che trova spunto dalla messa in scena da parte della Compagnia Teatrale Marionettistica Carlo Colla di Milano su un proprio testo, di quadri manzoniani animati da Marionette e ispirate da “I promessi sposi”. Ovvero un’opera in quattro atti di Errico Petrella su libretto di Antonio Ghislanzoni, la cui prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Sociale di Lecco il 2 ottobre o il 1° ottobre 1869.

La trama dell’opera segue abbastanza fedelmente quella del romanzo di Manzoni, pur con le semplificazioni richieste per un adattamento operistico. La rappresentazione ebbe un certo successo in Italia per alcuni anni, poi però venne dimenticata. Petrella, anche se non sembra essere in grado di cogliere in pieno l’umanità dei personaggi manzoniani. In questo lavoro mette in mostra “maggiore inventiva e un’orchestrazione più delicata” rispetto ai lavori precedenti.

La “rivisitazione” teatrale di Ballerini ripropone 26 quadri, ispirati all’opera dei Colla, su testo dallo stesso liberamente adattato. Non ci saranno solo gli attori del Teatro San Giovanni Lecco ma anche altri attori provenienti dalle Compagnie teatrali del lecchese. I costumi d’epoca sono stati realizzati e messi a disposizione dal laboratorio costumi della parrocchia di San Giovanni di Lecco.

L’obiettivo degli organizzatori della rappresentazione è quello di: “Riproporre anche in occasione di questo Festival Lecco Città dei Promessi Sposi la bella e riuscita esperienza di alcuni anni fa proposta all’interno di Villa Manzoni. Location che ha sempre visto la partecipazione di un nutrito ed entusiasta pubblico sia Lecchese che dei comuni limitrofi”.

La partecipazione all’evento è gratuito ma richiede comunque la prenotazione tramite email al prenotazioni.festival2025@gmail.com. Oppure al numero di telefono: +393520736904 dal lunedì al sabato il mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18.