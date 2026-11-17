Appuntamento venerdì 20 e domenica 22

Ingresso libero

LECCO – Prende il via venerdì 20 novembre il Santa Cecilia Music Festival, il Festival della Consulta Musicale di Lecco, intitolato “Lecco, una città, un romanzo, mille voci”. Due weekend e quattro appuntamenti per raccontare il territorio lecchese attraverso la musica e la letteratura, riscoprendo il legame con Alessandro Manzoni e il suo celebre romanzo “I Promessi Sposi”.

La rassegna coinvolgerà diverse realtà musicali della provincia, in un percorso che si svilupperà attorno a quattro temi: la terra, la città, il romanzo e il popolo. Il primo fine settimana, venerdì 20 e domenica 22 novembre, sarà dedicato alle prime due dimensioni, mentre il secondo, il 27 e 29 novembre, completerà il racconto.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 novembre alle 21 nella chiesa del Caleotto. La serata sarà dedicata alle radici del territorio e al rapporto tra le persone, il paesaggio e le tradizioni culturali.

Protagoniste saranno tre formazioni corali: il Coro Grigna, diretto da Riccardo Invernizzi, il Coro Brianza di Missaglia, diretto da Andrea Brivio, e l’Accademia Corale di Lecco, diretta da Antonio Scaioli. Un incontro tra esperienze e sensibilità musicali differenti, accomunate dal desiderio di raccontare, attraverso il canto, l’identità di una terra che ha ispirato alcune delle pagine più importanti della letteratura italiana.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 22 novembre, sempre alle 21, al Santuario della Beata Vergine della Vittoria. Il tema sarà “La città”, con un percorso musicale dedicato a Lecco, ai suoi luoghi, alle sue strade e alla sua storia.

A partecipare saranno il Corpo musicale Alessandro Manzoni, che accompagnerà idealmente il pubblico in un itinerario attraverso la città, e il Coro Lirico Mafalda Favero, formazione nata nel 2009 e recentemente entrata a far parte della Consulta Musicale. La serata unirà musica bandistica e repertorio lirico, attraverso linguaggi diversi che contribuiranno a restituire l’immagine di una città ricca di storia e identità.

A fare da filo conduttore alle quattro serate sarà Matteo Bonanni, voce narrante e guida del percorso manzoniano, che accompagnerà il pubblico collegando i diversi appuntamenti e intrecciando musica, luoghi e letteratura.

Il Festival rappresenta anche un’occasione di collaborazione e incontro tra le associazioni musicali della provincia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e associativo del territorio e offrire alla cittadinanza nuove occasioni di partecipazione.

La manifestazione è promossa dalla Consulta Musicale di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.