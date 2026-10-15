Lecco, una mappa interattiva per scoprire i musei del territorio

Da Regione 194.600 euro a sostegno del progetto

Con “InnovaCultura” a Villa Monastero nuovi itinerari per far conoscere anche i luoghi meno visitati

LECCO – Una mappa interattiva per scoprire i luoghi della cultura lecchese, itinerari tematici che collegano più sedi e contenuti multimediali consultabili dallo smartphone, anche prima e dopo la visita. Regione Lombardia sostiene con 194.600 euro ‘Il giardino in movimento’, il progetto che coinvolge la Casa Museo Villa Monastero di Varenna e il Sistema Museale della Provincia di Lecco nella realizzazione di una piattaforma digitale condivisa.

L’intervento rientra nella seconda edizione di InnovaCultura, il bando che promuove la collaborazione tra imprese culturali e creative e istituti culturali per sviluppare nuovi servizi, rendere il patrimonio più accessibile e coinvolgere nuovi pubblici.

“Chi visita Villa Monastero – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – deve poter scoprire anche le altre realtà culturali del Lecchese e trovare informazioni utili per proseguire il proprio percorso. Con questo progetto sosteniamo un lavoro condiviso che mette in relazione luoghi e collezioni, offrendo al pubblico nuovi motivi per visitarli. È un modo concreto per dare visibilità anche agli istituti meno conosciuti”.

“La collaborazione con le imprese culturali e creative – ha aggiunto Caruso – permette di costruire strumenti che accompagnano il pubblico nella scelta dei luoghi e nell’approfondimento di ciò che incontra. L’obiettivo è coinvolgere famiglie, giovani e visitatori internazionali, con attenzione anche a chi ha esigenze specifiche di accessibilità”.

Il progetto ‘Il giardino in movimento’ prevede una web app utilizzabile da dispositivi mobili e consultabile anche a distanza. Il pubblico potrà esplorare una mappa dei luoghi culturali, accedere a informazioni e racconti multimediali e seguire itinerari che collegano più siti attraverso temi comuni. Sono previste attività di gioco e la raccolta di contenuti digitali personalizzati.

A Villa Monastero sarà inoltre collocato un totem interattivo che utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa per creare contenuti visivi personalizzati, associando il visitatore alle essenze botaniche.

Il progetto è realizzato da Olo Creative Farm, capofila, insieme a Particle. Coinvolge la Casa Museo Villa Monastero e il Sistema Museale della Provincia di Lecco, una rete che, secondo la scheda progettuale, comprende 58 istituti culturali.

InnovaCultura è promossa nell’ambito dell’accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia e finanziata con risorse del PR FESR 2021-2027. Prevede contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.