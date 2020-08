Lecco, venerdì 7 agosto al Planetario una serata dedicata a Marte

Gianpietro Ferrario illustrerà il futuro dell’esplorazione marziana

Prenotazione obbligatoria via mail, ecco come

LECCO – Marte al Planetario. Il pianeta rosso sarà l’assoluto protagonista della serata che si terrà venerdì 7 agosto, alle ore 21, nella splendida cornice del cortile di Palazzo Belgiojoso. In questo periodo e nei prossimi mesi partiranno diverse missioni verso Marte, e da qui inizierà il percorso che porterà Gianpietro Ferrario a illustrare il futuro dell’esplorazione marziana, fino al ritorno di campioni rocciosi e allo sbarco umano. E chissà, anche oltre.

Un tema caldissimo ed eternamente affascinante, tanto che si può dire che, oltre che rosso, Marte sia soprattutto un sempreverde.

La conferenza avverrà con l’assoluto rispetto delle norme anti Covid: mascherine, distanziamento e igienizzazione. Per questo occorre prenotarsi, inviando una mail all’indirizzo planetariolecco@gmail.com. Verrà data conferma con una mail di risposta. In caso di maltempo agli stessi prenotati verrà inviato l’avviso del rinvio alla sera di sabato 8. In caso di secondo rinvio la serata sarà annullata.

Il costo del biglietto, da pagare direttamente a Palazzo Belgiojoso, è di 6 euro (intero) o 4 euro (ridotto).

Ad agosto il Planetario proporrà un altro appuntamento da non perdere, venerdì 28 agosto con Luca Perri, su tutto ciò che può andare ed è andato storto nelle missioni spaziali.