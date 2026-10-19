Lecco. Villa Ponchielli riapre i suoi tesori: in 300 alla scoperta dei gioielli della famiglia

L’iniziativa del Fuori Festival di “Lecco città de I Promessi Sposi” ha richiamato molte persone nella dimora di Maggianico

Un percorso tra moda e costume del periodo 1880-1910

LECCO – Oltre trecento persone si sono prenotate per l’appuntamento del Fuori Festival di “Lecco città de I Promessi Sposi”, organizzato a Villa Ponchielli – Gerosa Crotta, a Maggianico, per riscoprire la storia della dimora e i suoi preziosi cimeli. Protagonisti dell’iniziativa, intitolata “Accessori, moda e costume: l’eco della Belle Époque (1880-1910)”, sono stati gli oggetti d’epoca, i gioielli appartenuti a Teresina Brambilla Ponchielli e la ricostruzione di un ambiente domestico di fine Ottocento.

Il cielo coperto non ha scoraggiato i visitatori, che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Bovara e altri sodalizi culturali del territorio: Spring Run Lecco, Associazione Villa Elisa di Pontida e Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa. L’evento ha anche richiamato il legame tra Alessandro Manzoni e Amilcare Ponchielli, nel segno del 170° anniversario della prima de I Promessi Sposi musicati dal compositore cremonese.

Ad accogliere i gruppi all’ingresso è stata Maria Antonietta Ponchielli, pronipote dell’autore della Gioconda. La figura del Maestro è stata presentata da Fabrizio La Marca Contorni e Francesco Esposito. Successivamente, accompagnati da Umberto Calvi, i partecipanti hanno raggiunto la villa attraverso la suggestiva scaletta segreta ricavata nella grotta, lo stesso luogo in cui Ponchielli trovava refrigerio e ispirazione.

Una volta all’interno, la sorpresa è stata il salotto principale, restituito per un giorno alla sua atmosfera originaria grazie all’allestimento curato e illustrato da Anna Maria Molinari. Gli ambienti hanno ospitato oggetti d’epoca provenienti da collezioni private, selezionati per ricreare un tipico boudoir: stampe di moda, raffinati nécessaire da viaggio per uomo e donna, tazze da tè e abiti perfettamente conservati hanno riportato l’attenzione sugli accessori e sulle consuetudini della Belle Époque.

Tra i dettagli più significativi, il caminetto del salotto, tornato a mostrare il suo rivestimento in piastrelle déco. Come ha sottolineato Molinari, le piastrelle sono state ripulite per l’occasione dopo oltre trent’anni di fuliggine e incuria.

Il percorso è proseguito nella galleria passante, arredata con oggetti d’epoca destinati all’infanzia. Una scelta che richiama la presenza dei figli ancora piccoli dei coniugi Ponchielli, che frequentarono la casa fino alla morte prematura del compositore.

La tappa successiva è stata la vecchia sala da pranzo, riaperta eccezionalmente per l’evento. Al centro della stanza, lasciata al buio, una grande teca illuminata ha custodito alcuni gioielli appartenuti a Teresina Brambilla Ponchielli, moglie del Maestro. I preziosi, restaurati grazie al laboratorio Chrysophile di via Giuseppe Arrigoni 43, a Lecco, sono stati illustrati al pubblico dall’orafa Francesca Mellace.

Tra i pezzi esposti anche la cosiddetta “collana perduta”, riproduzione del girocollo di perle che Amilcare aveva regalato alla moglie in occasione del matrimonio e che era scomparso circa venticinque anni fa in seguito a un furto. Grazie alle fotografie di famiglia, Mellace ha realizzato una replica fedele, recuperando perle d’epoca e unendole con un fermaglio sul quale è stata incisa una dedica del Maestro alla moglie.

Accanto ai gioielli ha trovato posto anche un prezioso binocolo da teatro, appartenuto alla stessa Teresina Brambilla Ponchielli e prestato per l’occasione dal collezionista Gianandrea Colombo.

L’apertura straordinaria della villa e del parco si inserisce in un percorso di valorizzazione già avviato con precedenti iniziative. L’obiettivo degli organizzatori è far conoscere la storia e le potenzialità della dimora, riportando l’attenzione su un patrimonio che attende di essere recuperato. Un impegno riassunto nelle parole degli stessi promotori: “Solo la consapevolezza di questo bene può preludere alla sua doverosa e non più procrastinabile rinascita”.