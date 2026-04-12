Lecco, visita ai resti del castello: apertura straordinaria il 18 aprile con il FAI

Percorso guidato tra bastioni, torre Viscontea e antiche strutture medievali nel centro storico

Appuntamento sabato 18 aprile; la prenotazione è obbligatoria

LECCO – Un’occasione per riscoprire le tracce medievali nascoste nel cuore della città. Sabato 18 aprile la delegazione FAI di Lecco, in collaborazione con il Comune, organizza una visita guidata ai resti del castello di Lecco, uno dei luoghi storici più significativi del centro urbano.

L’iniziativa sarà condotta da Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari FAI, con due gruppi di partecipanti da 26 persone ciascuno. Il primo gruppo si ritroverà alle ore 10.00, il secondo alle ore 10.30, con appuntamento nel cortile della Biblioteca Civica di via Bovara. La durata complessiva della visita è di circa 90 minuti.

Il percorso consentirà di accedere ad aree normalmente non visitabili, offrendo uno sguardo ravvicinato alla storia del castello che, tra il Trecento e l’età moderna, ha rappresentato un punto strategico per il controllo del territorio. La struttura fu edificata nella prima metà del XIV secolo da Azzone Visconti e successivamente potenziata dagli Sforza tra la fine del Quattrocento e il secolo successivo, anche con postazioni difensive.

Durante il periodo in cui è ambientato “I promessi sposi”, tra il 1628 e il 1630, il castello risultava sotto dominio spagnolo ed è citato già nella prima pagina del celebre romanzo.

Il percorso di visita comprende i bastioni, il fossato, l’antico corpo di guardia interno alle mura, la sommità della Torre Viscontea e la base del campanile di San Nicolò, un tempo utilizzato come postazione cannoniere. I partecipanti potranno inoltre salire fino alla sommità della torre, uno dei punti panoramici più suggestivi della città.

Si consiglia di indossare scarpe comode per affrontare al meglio il percorso.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto presso la biglietteria di Palazzo delle Paure oppure telefonando allo 0341 286729. La biglietteria è aperta il martedì dalle 10.00 alle 14.00 e dal mercoledì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00, con chiusura il lunedì.