“Leggermente”, il calendario di aprile: autori e ospiti in tutta la provincia

La diciassettesima edizione di “Leggermente”, intitolata “Slalom tra le tracce del senso. Illuminare il cammino oltre la stagione dello smarrimento”, è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco.

A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente, composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna e Paola Schiesaro.

Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner figurano Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.