“Leggermente”, il calendario di aprile: autori e ospiti in tutta la provincia

A Lecco e nel territorio torna la rassegna dedicata alla lettura con ospiti di primo piano tra politica, economia, narrativa e cucina
Dal 16 al 28 aprile sei appuntamenti con protagonisti del panorama culturale italiano
LECCO – Aprile si conferma un mese centrale per “Leggermente”, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, che propone un calendario ricco di incontri con alcuni dei principali protagonisti del panorama culturale italiano.
Dopo l’appuntamento già annunciato con Gino Cecchettin, in programma mercoledì 8 aprile al Cenacolo Francescano di Lecco, la rassegna entrerà nel vivo giovedì 16 aprile alle ore 18 con Livia Turco. L’ex ministra presenterà il volume “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, curato dalla Fondazione Nilde Iotti, offrendo uno sguardo sul contributo femminile alla vita politica e legislativa del Paese. L’incontro si terrà nella sala conferenze di Palazzo del Commercio a Lecco.
Il calendario proseguirà sabato 18 aprile con Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, che presenterà il saggio “Le dieci parole tradite”. Un viaggio tra etimologia e significato delle parole chiave della nostra civiltà, per riflettere su come il loro senso originario sia stato nel tempo trasformato.
Grande attesa anche per giovedì 23 aprile, quando a Merate arriverà Felicia Kingsley, tra le autrici più amate dal pubblico italiano. Al centro dell’incontro il romanzo “Mezzanotte a Parigi”, nuova avventura del ladro gentiluomo Nick Montecristo, tra intrighi internazionali e opere d’arte da trafugare.
Spazio all’economia lunedì 27 aprile con Carlo Cottarelli, che presenterà “L’economia facile”. Un saggio divulgativo che affronta temi complessi – dal debito pubblico al costo della vita – con un linguaggio accessibile, partendo dalle domande della quotidianità.
Il 28 aprile sarà una giornata con doppio appuntamento. A Barzago interverrà Marina Marazza con “Il rosso del Re”, romanzo che intreccia vicende storiche, passioni e intrighi attorno alla figura della marchesa di Barolo. In contemporanea, a Lecco, sarà protagonista Matteo Canzi, vincitore di MasterChef, che presenterà “Il gusto del perché”, un viaggio personale e professionale nel mondo della cucina, tra tecnica, creatività e tradizione.
Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti consultare il sito www.leggermente.com.