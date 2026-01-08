Leggermente inaugura il 2026 con Fabio Geda: appuntamento il 14 gennaio in Confcommercio Lecco

L’autore di “Nel mare ci sono i coccodrilli” presenterà il libro “La casa dell’attesa”

La serata è organizzata insieme a Medici con L’Africa Cuamm e Libreria Volante

LECCO – Leggermente “inaugura” il 2026 ospitando la presentazione del libro “La casa dell’attesa”, scritto da Fabio Geda per Edizioni Laterza. L’incontro – promosso da Assocultura Confcommercio Lecco insieme all’associazione Medici con l’Africa Cuamm e alla Libreria Volante di Lecco – è in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 18.30 presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Al centro del nuovo e intenso reportage narrativo dell’autore di “Nel mare ci sono i coccodrilli”, c’è una immagine: la casa dell’attesa, quella accanto all’ospedale rurale di Chiulo. Siamo in Angola, sugli altopiani al confine con la Namibia, luogo in cui le donne della provincia vanno a vivere in comunità prima del parto per proteggere sé stesse e i loro figli dagli imprevisti dell’ultimo mese di gravidanza.

Fabio Geda racconta il lavoro di un gruppo di medici italiani e le storie di donne e uomini angolani il cui destino è stato trasformato dall’incontro con quei medici e con l’organizzazione cui appartengono, Medici con l’Africa Cuamm. Ma non c’è solo la casa dell’attesa: ci sono le strade di Luanda, la capitale, abitata da oltre dieci milioni di persone, strade piene di giovani che attendono di vendere qualsiasi cosa. C’è la bellezza. Lo scrittore piemontese si è occupato per anni di disagio giovanile, esperienza che ha spesso riversato nei suoi libri. Ha scritto su Linus e su La Stampa affrontando i temi del crescere e dell’educare. Collabora stabilmente con la Scuola Holden, il Circolo dei Lettori di Torino e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.

Il 14 gennaio in Confcommercio Lecco Fabio Geda presenterà il suo libro e dialogherà con Massimo Manzoni, referente gruppo Cuamm Lecco, e con Stefano Ghislanzoni, specializzando in medicina d’emergenza-urgenza con esperienza JPO Cuamm. A moderare la serata sarà Serena Casini, libraia della Libreria Volante. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni sulla serata: Valeria Frigerio: v.frigerio@cuamm.org; Michele Veronesi m.veronesi@cuamm.org.