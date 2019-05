Leggermente Off. Il giornalista Mario Giordano a Calolzio il 17 maggio

Tempo di lettura: 2 minuti

Il giornalista presenterà il 17 maggio a Calolzio “L’Italia non è più italiana”

Dopo 5 anni torna ospite di Confcommercio Lecco il giornalista Mario Giordano

CALOLZIO – Dopo 5 anni torna ospite di Confcommercio Lecco il giornalista Mario Giordano. Arriverà a Calolzio venerdì 17 maggio nell’ambito di Leggermente Off, manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

L’appuntamento, organizzato il collaborazione con il Comune di Calolzio nell’ambito del Maggio Calolziese, si terrà a partire dalle ore 21 presso il salone parrocchiale dell’oratorio di Sala in via SS Cosma e Damiano 57. Il giornalista, già direttore del TG4, di Studio Aperto e anche de Il Giornale, presenterà il suo ultimo libro “L’Italia non è più italiana – Così i predoni ci stanno rubando il nostro Paese” (Mondadori).

Il messaggio dell’attuale direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione di Mediaset è chiaro: ogni 48 ore un’azienda italiana cade in mani straniere e nuovi proprietari stranieri non sono quasi mai dei padroni, piuttosto dei predoni.

Il risultato? L’Italia non è più italiana secondo questo esplosivo libro-inchiesta scritto dal giornalista, che per l’occasione ha girato la Penisola strada per strada, ha visitato borghi e paesi, è entrato nelle fabbriche. E ha scoperto che i predoni stranieri non hanno conquistato solo la nostra economia, hanno conquistato l’intero nostro Paese: dal castello piemontese del 1200 comprato dalla setta americana della felicità, al palazzo della Zecca gestito dai cinesi, dall’isola di Venezia in mano ai turchi ai vigneti della Toscana acquistati dalla multinazionale belga delle piattaforme petrolifere, passando per supermercati, botteghe storiche, alberghi di lusso, case, piazze, ospedali.

L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti: è gradita la prenotazione chiamando i numeri 0341643820 o 0341641480.