Leggermente. Rinviato l’incontro con Matteo Renzi in programma sabato

Verrà comunicata il prima possibile la nuova data dell’incontro

La manifestazione di promozione della lettura prenderà ufficialmente il via il 21 marzo

LECCO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì è arrivata agli organizzatori di Leggermente una comunicazione relativa all’evento di sabato 22 marzo ore 21: la presentazione del libro “L’influencer” di Matteo Renzi è stata sospesa e rinviata per cause di forza maggiore. Verrà comunicata il prima possibile la nuova data dell’incontro.

La manifestazione di promozione della lettura, organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, prenderà ufficialmente il via il prossimo 21 marzo per concludersi poi il 31 marzo. Un’anteprima si avrà già giovedì 20 marzo alle ore 21 con l’arrivo a Lecco dello scrittore Mario Desiati che presenterà il suo libro “Malbianco” (Einaudi): la serata è in collaborazione con la Libreria Volante che ospiterà l’evento, moderato da Stefano Izzo. Dai boschi di Taranto al gelo dei campi di prigionia tedeschi, Desiati – già Premio Strega nel 2022 con “Spatriati” – torna con un grande romanzo che indaga il rapporto tra l’individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna, interrogando con coraggio il rimosso collettivo del nostro Paese.

Quadrupla proposta per venerdì 21 marzo, prima giornata di Leggermente 2025. Alle ore 17, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, Paolo di Paolo presenterà il libro “Rimembri ancora” (Il Mulino). Lo scrittore, grande amico di Leggermente, offre un’occasione per leggere in modo nuovo e sorprendente le poesie studiate a scuola. Toglie un po’ di polvere e le libera dai luoghi comuni, rimette in rapporto scrittura e vita. A moderare l’incontro sarà Giorgio Marchini.

Alle ore 18.30, sempre presso la sede di Confcommercio Lecco, tornerà a Lecco Dacia Mariani che nel 2016 ha ricevuto il Premio Letterario Alessandro Manzoni alla Carriera da 50&Più Lecco (ultima edizione nel Teatro della Società di Lecco, ndr). La grande scrittrice e giornalista presenterà “Diario degli anni difficili. Con le donne ieri, oggi e domani” (Solferino). Un libro che racconta la realtà degli abusi, dei femminicidi e più in generale la condizione di inferiorità cui le donne sono state condannate per troppo tempo: per contrastare questa violenza, secondo la scrittrice occorre agire sulla cultura, sulle abitudini identitarie, sulle disparità di genere, sulla misoginia linguistica. A dialogare con lei sarà lo scrittore Paolo di Paolo.

La terza proposta di giornata a Lecco è in calendario alle ore 21 presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale. Ospite sarà il giornalista Beppe Severgnini con la sua ultima fatica letteraria, da settimane in cima alle classifiche di vendita in Italia, ovvero “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia” (Rizzoli). Un libro dedicato a chi invecchia ma nonostante l’età, continua a sgomitare, spingere, accumulare inseguendo cariche, conferme, gratificazioni sociali senza rallentare, ascoltare, restituire. Con l’aiuto di una nipotina che insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul busto di Socrate), Severgnini riflette sul tempo che passa e Ugli anni complicati che stiamo attraversando. L’incontro sarà moderato dalla giornalista di Radio Popolare, Martina Stefanoni.

Sempre alle ore 21 ma al Jolly di Olginate primo incontro del ciclo che vede protagonisti i Gruppi di Lettura nati sul territorio grazie all’azione delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. Protagonista dell’appuntamento a Olginate, che verrà condotto dalla giornalista lecchese Barbara Gerosa, sarà la scrittrice Sara Rattaro (“Niente è come te”, Il cacciatore di sogni”, “La giusta distanza”, “Io sono Marie Curie”), già ospite in passato di Leggermente. La serata, organizzata in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Olginate, vede la partecipazione dei Comuni e delle bilbioteche di Airuno, Calolzio, Garlate, Merate e Paderno.

Sabato 22 marzo sarà dedicato a un autorevole esponente della politica italiana… in veste di scrittore. Alle ore 17.30 presso Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco l’ex ministro dell’Economia e oggi parlamentare Giulio Tremonti racconterà il suo libro “Guerra o pace” (Solferino). Oggi viviamo in un’epoca traumatica a causa di quattro fenomeni paralleli: la “scoperta” dell’Asia e principalmente della Cina; l’affermazione della Rete che ci spinge verso una modernità artificiale; la guerra sul fronte orientale, dall’Ucraina al Medio Oriente, che è un unico attacco al nostro mondo occidentale. Mentre il rischio di un disordine finanziario internazionale è alle porte a causa dell’enorme massa di debito accumulata. Con una spiazzante lettura politica ed economica, nel suo libro Giulio Tremonti spiega quanto sia unico il momento che stiamo attraversando illustrando con lucidità la posta in gioco per l’Occidente e per l’Europa. A dialogare con lui sarà il giornalista lecchese Gianluca Morassi.

Rimandato a data da destinarsi, invece, l’incontro con l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi previsto per il 22 marzo.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti, ma soprattutto per prenotarsi agli incontri, è possibile consultare il sito www.leggermente.com.