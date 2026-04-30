Leggermente ritorna a maggio con Motta, Recchia, Giordano e Kessisoglu

Dal 5 al 21 maggio incontri con autori tra Lecco, Merate e Calolzio dopo il successo dell’evento con Teo Canzi

Quattro appuntamenti tra narrativa e attualità con presentazioni e dialoghi moderati da giornalisti

LECCO – Dopo il grande afflusso di pubblico registrato a fine aprile con l’incontro con il vincitore di MasterChef Teo Canzi, la rassegna “Leggermente” rilancia con un nuovo ciclo di appuntamenti nel mese di maggio. La manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco propone quattro incontri con autori e protagonisti del panorama culturale italiano.

Il calendario prenderà il via martedì 5 maggio alle ore 21 presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 con Stefano Motta, docente e scrittore, che presenterà il libro “Felik” (Cai Edizioni). L’incontro, realizzato in collaborazione con il Cai Lecco, sarà moderato dalla giornalista Federica Lassi. Il romanzo intreccia la vicenda di un docente universitario scomparso durante una vacanza a Gressoney con riferimenti storici e alpinistici legati al Monte Rosa e alla cosiddetta Piccola Età Glaciale.

Secondo appuntamento lunedì 11 maggio alle ore 18 a Merate, presso la sala civica Fratelli Cernuschi. Ospite sarà la scrittrice Roberta Recchia con il romanzo “Io che ti ho voluto bene” (Rizzoli), già autrice del bestseller “Tutta la via che resta”. L’incontro, promosso con il Comune di Merate, sarà moderato dalla giornalista Noemi D’Angelo. Il libro racconta la storia di Luca, adolescente sensibile alle prese con le prime esperienze e con un percorso di crescita segnato da emozioni profonde.

Giovedì 14 maggio alle ore 21 la rassegna farà tappa a Calolzio, nella sala riunioni adiacente alla Bcc in via Bergamo 1/A, con il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano. Presenterà “Il re di denari” (Rizzoli), dialogando con la giornalista Alessandra Giavazzi. Il volume affronta le dinamiche del potere economico e finanziario in Italia, raccontando i protagonisti e le logiche che incidono sulla vita del Paese.

L’ultimo appuntamento del mese è in programma giovedì 21 maggio alle ore 18 a Lecco, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi. Ospite sarà Paolo Kessisoglu, per la prima volta alla rassegna, con il suo romanzo “Ieri è il momento giusto” (Solferino). A moderare l’incontro il giornalista e scrittore lecchese Lorenzo Bonini. Il libro racconta la storia di Federico, fotografo alle prese con un momento di svolta personale dopo la morte improvvisa del padre.

La diciassettesima edizione di “Leggermente”, dal titolo “Slalom tra le tracce del senso. Illuminare il cammino oltre la stagione dello smarrimento”, è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, oltre al contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e della Provincia di Lecco. La programmazione è coordinata dal Comitato Scientifico della manifestazione e sostenuta da sponsor e partner del territorio.