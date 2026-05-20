Leggermente. Roberta Bruzzone a Calolzio parla di “Adolescenti fuori controllo?”

Ancora posti disponibili per l’incontro in calendario il 28 maggio

Il ricavato andrà alla Associazione Fabio Sassi per l’hospice “Il Nespolo”

CALOLZIOCORTE – L’adolescenza e le zone d’ombra che questa stagione della vita porta con sé saranno al centro dell’incontro in programma il prossimo 28 maggio a Calolzio alle ore 20.30 presso il Dancing Lavello. A dibattere del vuoto educativo e della violenza che sembra pervadere molti ragazzi, ma anche delle possibili contromisure da adottare, sarà la psicologa e criminologa Roberta Bruzzone. L’incontro “Adolescenti fuori controllo?”, che sarà moderato dalla giornalista lecchese Veronica Figini, è organizzato da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino e Associazione Fabio Sassi odv, con il patrocinio del Comune di Calolzio.

Per acquistare i biglietti è possibile contattare i numeri 3332802742 (Calolzio) o 3483210859 (Galbiate) oppure presentarsi direttamente al Lavello la sera dell’incontro. L’appuntamento, inserito nel calendario del Maggio Calolziese, avrà anche una finalità benefica: infatti il ricavato verrà devoluto all’Associazione Fabio Sassi odv in favore dell’hospice Il Nespolo di Airuno.

“Siamo contenti di ospitare Roberta Bruzzone a Calolzio – evidenzia la presidente di Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi –. Si tratta di un appuntamento che abbiamo fortemente voluto per dare alle famiglie del territorio l’opportunità di una riflessione seria su un tema delicato e di grande attualità. Un appuntamento che ci permette anche di dare un sostegno concreto a una realtà meritoria come “Il Nespolo” che da anni supportiamo con diverse iniziative”.

Roberta Bruzzone, volto noto di molte trasmissioni televisive (da “Porta a Porta” a “Quarto grado” passando per “La vita in diretta”), si è laureata in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Torino. Psicologa forense e autrice di diverse pubblicazioni, è attualmente direttrice scientifica e presidente onoraria de “La Caramella Buona”, associazione di volontariato che combatte la pedofilia e la violenza di genere.