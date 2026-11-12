“Leggimi perché così stiamo insieme”, la nuova edizione di Nati per Leggere

Nati per Leggere torna con l’appuntamento annuale dedicato al diritto alla lettura dei bambini

“Promuovere la lettura fin dai primi anni significa investire nel futuro della nostra comunità”, l’iniziativa che richiama la lettura come momento di relazione e ascolto

LECCO – Torna la settimana nazionale Nati per Leggere, un’occasione per sensibilizzare famiglie e comunità sul valore della lettura, importantissima sin dai primi mesi di vita.

Nati per Leggere è nata nel 2014, in concomitanza del 20 novembre, la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo del progetto è quello di offrire un’occasione di sensibilizzazione per le famiglie e comunità sul valore della lettura condivisa, che rappresenta un’esperienza importante fin dai primi mesi.

Nati per Leggere si terrà dal 14 novembre al 22 novembre e il messaggio scelto per quest’anno è “Leggimi perché così stiamo insieme“, un modo per richiamare il valore dello stare insieme trasformando così la lettura in un momento di condivisione tramite la presenza, l’ascolto e la relazione. Un momento che coinvolge famiglie, educatori, operatori e comunità.

Il Sistema Bibliotecario di Lecco rinnova come sempre il proprio impegno nella promozione dell’iniziativa evidenziando come le biblioteche rappresentino un luogo di incontro e crescita per la comunità per potersi incontrare e riconoscere.

Il vicepresidente del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese, Giovanni Corti, ricorda “Promuovere la lettura fin dai primi anni di vita significa investire nel futuro della nostra comunità. Le biblioteche sono luoghi fondamentali di incontro e di crescita e, insieme ai servizi educativi e sanitari, contribuiscono a sostenere le famiglie e il diritto di ogni bambina e bambino a crescere anche attraverso le storie e la lettura”.

Le biblioteche di Lecco, inoltre hanno stilato un calendario di iniziative che vedono alternarsi letture ad alta voce e attività per bambine e bambini e per le loro famiglie. Il programma ha come scopo quello di affiancarsi ai consultori che abitualmente organizzano altre attività volte a coinvolgere le famiglie nei diversi momenti del percorso di crescita dei bambini.

Gli appuntamenti e le proposte bibliografiche sono consultabili sul catalogo lecco.biblioteche.it.