Da oggi a domenica tanti appuntamenti dedicati alla ricerca sulla lingua italiana

Tre eventi serali, tra gli ospiti Manuel Agnelli e Vinicio Capossela

LECCO – Tre giorni dedicati alla lingua italiana con il preciso intento di ‘diffondere e rendere fruibile’ la costante ricerca su questo tema. Ha preso il via questa mattina, venerdì 4 ottobre, #leparolevalgono Festival della Lingua Italiana, il nuovo appuntamento annuale indetto da Treccani in collaborazione con il Comune di Lecco e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Tre giorni di incontri, conferenze, approfondimenti, laboratori didattici, concerti, scanditi da tre eventi serali che costituiranno la ‘punta di diamante’ di un festival che esordisce nella città manzoniana in un nuovo format.

“Questo appuntamento è il punto di approdo di un percorso cominciato anni fa e che speriamo possa continuare a crescere – ha detto l’assessore alla Cultura Simona Piazza durante l’inaugurazione di questa mattina a Palazzo Paure – ospitare nella nostra città il Festival della Lingua Italiana è una grande opportunità per ampliare sempre di più le offerte rientranti nella fascia di turismo culturale per cui Lecco è sempre più apprezzata. E’ un nuovo modo di vivere e partecipare gli eventi in città”.

“Credo che l’importanza delle parole, in particolare di alcune, sia anche quella di costituire un fattore determinante per abbattere il pregiudizio – ha aggiunto il sindaco di Lecco Virginio Brivio – misurarsi con temi come questi è una sfida, nello specifico, una sfida nelle comunità locali come la nostra a scoprire come le parole possano creare dinamismo”.

Tre le parole scelte quest’anno e su cui sono improntati i tre giorni del festival: verità, ambiente ed empatia. “Verità, perché è un’esigenza fondamentale per noi di Treccani, che abbiamo l’obiettivo di rendere fruibile un patrimonio di conoscenze certificate – ha spiegato Luigi Romani – ambiente perché è un tema sempre più centrale e possiamo dire che sia la parola dell’anno, infine empatia, perché il rispetto per ogni forma di mente è prioritario”.

Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole, come ricordato dal presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Mario Romano Negri: “Treccani va di anno in anno nelle scuole incontrando i ragazzi e chiedendo loro di produrre testi, ragionando sulle parole, su temi sensibili e attuali. Questo format, #leparolevalgono, ha avuto una grande adesione, fin sopra le aspettative, e rinnovarlo in questo modo ci è sembrato doveroso. Speriamo di avere risultati sempre in crescita”.

QUI il programma completo della tre giorni. Da segnalare i tre eventi che si svolgeranno questa sera, sabato e domenica. Venerdì al Politecnico di Lecco sarà ospite Manuel Agnelli con la conferenza ‘Parole e musica‘: appuntamento alle ore 20.30. Sabato sera sempre al Politecnico Vinicio Capossela presenterà ‘Bestia. Peste, morte nera, riparo dalla terra’ mentre domenica in Camera di Commercio il gran finale con il Canzoniere Grecanico Salentino.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria presso il punto informazioni di Palazzo delle Paure.

