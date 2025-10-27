L’Estate di San Martino: il programma della 34^ edizione della rassegna culturale

Il via alla manifestazione sabato 1 novembre

Organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo

CALOLZIOCORTE – La rassegna culturale L’Estate di San Martino, giunta alla sua XXXIV edizione, rappresenta per la comunità della Valle San Martino le radici visibili nel proprio territorio: il cuore pulsante della vita culturale e dell’attaccamento alla propria storia e alle tradizioni locali. San Martino, patrono dell’intera valle, incarna un’identità condivisa che anche quest’anno si esprime forza e coesione.

La manifestazione, che prenderà il via sabato 1 novembre, è organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo, si presenta solida e partecipata, grazie alla rinnovata sinergia tra istituzioni ed enti, uniti nell’organizzazione e nella promozione di un ricco ventaglio di iniziative.

In programma momenti di festa e rievocazione della vita del Santo; un articolato calendario religioso; visite guidate a siti e luoghi di pregio spesso non accessibili al pubblico, attività dedicate a famiglie e giovani, incontri culturali e di approfondimento e presentazione di attività di educazione al patrimonio per insegnati AS 2025/2026 e per gruppi. Alla cittadinanza viene proposto un calendario di appuntamenti che custodisce la memoria, sostiene il presente e ispira il domani.

IL PROGRAMMA COMPLETO