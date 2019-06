L’ex capo della mobile di Lecco in visita al santuario della Rocchetta sull’Adda

PADERNO – Hanno ascoltato la storia del castrum romano e dei frati agostiniani che qui vivevano. E hanno poi scoperto il meccanismo delle chiuse, ideato da Leonardo, genio a cui è stata dedicata anche una statua posta fuori dell’edificio sacro.

Anche Marco Cadeddu, già capo della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Lecco e ora in forza presso la questura di Bergamo, e l’avvocato Roberta Mandelli hanno fatto capolino nei giorni scorsi al Santuario della Madonna della Rocchetta, arricchendo il numero di turisti e pellegrini che non si lasciano scappare l’occasione di ammirare la spettacolare vista sul fiume da 52 metri di altezza. Ad accoglierli, come sempre, il custode Fiorenzo Mandelli che ha saputo conquistare l’attenzione anche dei figli.