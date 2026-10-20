Lingua lombarda. Regione stanzia 150mila euro per teatro, musica e ricerca

Il bando regionale sostiene università, enti pubblici e istituzioni culturali

Le richieste devono essere presentate online entro le ore 16 del 4 novembre 2026

LECCO – La lingua lombarda e le sue varietà locali tornano al centro delle politiche culturali di Regione Lombardia, che mette a disposizione 150.000 euro per sostenere progetti di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio linguistico del territorio. Il bando, aperto il 19 ottobre, è rivolto a enti pubblici, istituzioni culturali, università e centri di ricerca. Le domande potranno essere presentate online fino alle ore 16 del 4 novembre 2026.

L’iniziativa punta a sostenere chi studia i dialetti lombardi e contribuisce a mantenerli vivi attraverso attività culturali, spettacoli e progetti dedicati alla memoria delle comunità locali. Tra gli ambiti finanziabili figurano la ricerca scientifica, gli studi sulla toponomastica, le pubblicazioni, i convegni e i seminari, ma anche il teatro tradizionale e contemporaneo, la musica popolare e le rappresentazioni con marionette e burattini.

“Valorizzare la lingua lombarda significa sostenere chi la studia, la porta in scena e la fa conoscere ai più giovani”, afferma Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura. “Penso alle compagnie teatrali tradizionali, alla musica popolare lombarda e al suo repertorio, alle associazioni e ai ricercatori che lavorano nei nostri territori. Con questo bando vogliamo aiutarli a proseguire un’attività che custodisce parole, storie e tradizioni nelle quali tante comunità si riconoscono”.

La misura guarda anche alla possibilità di riscoprire la storia dei singoli territori attraverso le espressioni linguistiche, i nomi dei luoghi e le tradizioni tramandate nel tempo. Un patrimonio che, secondo l’assessore, può essere valorizzato anche attraverso iniziative rivolte a chi non parla abitualmente il dialetto.

“Ogni territorio ha espressioni e modi di raccontarsi che meritano di essere conosciuti”, prosegue Caruso. “Una ricerca sui nomi dei luoghi, uno spettacolo o una pubblicazione possono far scoprire, anche a coloro che non parlano il dialetto, una parte della storia del paese in cui si vive. È un patrimonio che vogliamo continuare a trasmettere, creando occasioni per ascoltarlo e utilizzarlo”.

Per accedere al finanziamento, i progetti dovranno essere realizzati in Lombardia, avere un costo complessivo di almeno 5.000 euro e concludersi entro il 31 dicembre 2026. Il contributo regionale sarà a fondo perduto e potrà coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 20.000 euro per progetto. Saranno riconosciute anche le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026.

Tra i soggetti ammessi figurano enti pubblici e organismi di diritto pubblico, istituzioni private senza scopo di lucro attive nel settore culturale, istituzioni culturali, ecomusei riconosciuti, università, fondazioni e centri di ricerca. Ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta di finanziamento.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi, seguendo la procedura prevista dal bando. L’assegnazione avverrà con modalità a sportello e il termine ultimo per l’invio delle richieste è fissato alle ore 16 del 4 novembre 2026.

Il bando rappresenta un’opportunità per le realtà culturali e scientifiche lombarde che intendono investire nella documentazione, nella diffusione e nella trasmissione delle varietà linguistiche locali, attraverso iniziative capaci di collegare ricerca, tradizione e produzione culturale.