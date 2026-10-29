Lisztmania, a Mandello del Lario un incontro tra Franz Liszt e Antonia Pozzi

Domenica 1° novembre alle 17 la Fondazione Ercole Carcano ospita Via Crucis e il melologo dedicato alla poetessa milanese

Rossella Spinosa al pianoforte e Antonetta Carrabs alla voce recitante

MANDELLO DEL LARIO – La rassegna Lisztmania apre novembre con un appuntamento dedicato al dialogo tra musica e poesia. Domenica 1° novembre 2026, alle 17, la Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario ospiterà Via Crucis & Antonia Pozzi, un percorso tra spiritualità, parola e musica con la pianista e compositrice Rossella Spinosa e la poetessa e scrittrice Antonetta Carrabs. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival del Melologo.

Il programma propone due momenti distinti, uniti dalla ricerca di una dimensione interiore: la Via Crucis di Franz Liszt, nella versione per pianoforte solo, e un melologo dedicato ad Antonia Pozzi, con musiche originali di Spinosa e testi di Carrabs. Il concerto si sviluppa così tra ascolto e recitazione, in un incontro che supera i confini tradizionali tra musica e teatro e lascia spazio alla contemplazione e alla riflessione.

La Via Crucis, composta da Liszt tra il 1878 e il 1879, appartiene alla fase più essenziale e spirituale della sua produzione. Lontana dal virtuosismo spettacolare dei primi successi pianistici, la partitura si distingue per un linguaggio musicale moderno, segnato da richiami al canto gregoriano, suggestioni liturgiche, dissonanze e sospensioni sonore. Il percorso richiama idealmente le quattordici stazioni della Passione di Cristo, alternando passaggi drammatici a momenti di raccoglimento.

L’opera fu concepita per voci soliste, coro e organo o pianoforte. Liszt ne realizzò anche una versione per pianoforte a quattro mani e una per pianoforte solo, scelta per il concerto di Mandello. L’esecuzione pubblica integrale dell’opera arrivò soltanto nel 1929, molti anni dopo la morte del compositore. Nella versione pianistica, accordi severi, melodie di ispirazione antica e improvvise aperture luminose costruiscono un itinerario sonoro che non punta tanto alla rappresentazione esteriore della Passione quanto alla sua risonanza spirituale, mettendo in relazione dolore umano e speranza.

Il secondo momento sarà dedicato ad Antonia Pozzi, poetessa nata a Milano nel 1912 e tra le voci più originali della poesia italiana del Novecento. Nella sua produzione, la natura, il paesaggio lombardo, la montagna, la solitudine e il desiderio di assoluto si intrecciano in una ricerca di autenticità interiore. Alberi, acque, cieli e montagne diventano presenze vive, capaci di riflettere emozioni e interrogativi esistenziali.

Il melologo nasce dall’incontro tra i testi di Antonetta Carrabs e le musiche originali per pianoforte di Rossella Spinosa. La composizione non si limita ad accompagnare la parola, ma ne approfondisce le sfumature, ne amplifica le pause e ne restituisce le vibrazioni più intime. La voce recitante conduce il pubblico in un universo poetico attraversato da fragilità, nostalgia, desiderio d’infinito e amore per la natura. L’obiettivo è avvicinare gli spettatori alla dimensione umana della poetessa e alla sua ricerca di bellezza, anche nelle esperienze più dolorose.

Protagoniste dell’appuntamento sono due artiste con percorsi diversi e complementari. Rossella Spinosa, pianista e compositrice, ha sviluppato un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, esibendosi in sedi prestigiose come la Carnegie Hall di New York, la Sala Santa Cecilia di Roma, l’Accademia Liszt di Budapest e il Tokyo Bunka Kaikan. Diplomata in pianoforte, clavicembalo e composizione, si è perfezionata presso l’Accademia Pianistica di Imola, l’Accademia Chigiana di Siena e la Scuola di Musica di Fiesole. Ha composto musica da camera, orchestrale, teatrale e cinematografica e ha realizzato oltre 150 colonne sonore originali per il cinema muto. Alla carriera artistica affianca l’attività di docente di Conservatorio e la divulgazione musicale.

Antonetta Carrabs, poetessa, scrittrice, saggista, drammaturga e giornalista, è fondatrice e presidente della Casa della Poesia di Monza. Promuove iniziative dedicate alla letteratura, alla poesia e al teatro e ha rivolto una particolare attenzione alle figure femminili della storia e della cultura. Tra i suoi progetti teatrali figurano lavori dedicati ad Antonia Pozzi, Artemisia Gentileschi e Aurelia Josz. È inoltre impegnata in attività culturali e sociali rivolte a persone in condizioni di fragilità, attraverso laboratori poetici e progetti di narrazione.

L’appuntamento del 1° novembre inaugura un mese ricco di proposte per Lisztmania. Domenica 8 novembre, alle 17, è in programma Musica per San Francesco, da Liszt ai nostri giorni, una conferenza-concerto in collaborazione con Edizioni Sconfinarte. Sabato 14 novembre, sempre alle 17, il pubblico potrà assistere a Il Castello dell’Amore, con una selezione dall’opera lirica Don Sanche di Liszt, in collaborazione con la Fondazione Istituto F. Liszt. Domenica 22 novembre, alle 17, chiuderà il calendario La Leggenda di Santa Elisabetta, con musiche di Liszt e Spinosa e la collaborazione del Festival del Melologo.

Per tutti gli appuntamenti è previsto l’ingresso con offerta libera.