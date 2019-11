Lo spettacolo “Bon Mariage” chiude il Festival nazionale di teatro città di Merate

Appuntamento domenica alle 17.30 all’auditorium Spezzaferri

In scena gli attori della compagnia Teatro Impiria di Verona

MERATE – Ultima rappresentazione del Festival nazionale di teatro Città di Merate domenica 24 novembre. In programma alle 17.30 all’auditorium Spezzaferri lo spettacolo “Bon Mariage”, messo in scena dagli attori di Teatro Impiria di Verona diretti da Andrea Castelletti e Laura Munari. Messa in scena nel 2019, la pièce ha già ottenuto moltissimi riscontri positivi: il pubblico ha finora apprezzato sia per la bellissima scenografia che l’originalità del copione. Un testo scritto appositamente dallo stesso Castelletti che ha preso ispirazione da una vasta ricerca sulla produzione filosofica ed intellettuale sul tema del matrimonio e della coppia.

La storia

Nella Francia dell’Illuminismo, Monsiuer Batteux ed il Marchese Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano finemente ad argomentare sugli aspetti del matrimonio ed il suo contrario. Ma ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un tranquillo pomeriggio.

Ecco quindi la moglie risoluta nel voler redimere il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con impeto negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca ed una affascinante profittatrice che fa della seduzione un’affilata arma. Una classico vaudeville in costume basato sul tipico schema moglie-marito-amante-terzo incomodo, dove una forte vena di umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per domandarsi dove sta la verità.

Il 30 novembre le premiazioni dei vincitori

Per calare definitivamente il sipario su questa quarta edizione del Festival, bisognerà attendere sabato 30 novembre quando, a partire dalle 21, sul palco dell’Auditorium saranno ospiti due comici bolognesi eccezionali, Davide Dal Fiume e Marco Dondarini, reduci da una lunghissima tournée che li ha fatti girovagare per mezzo Stivale. A seguire la proclamazione e premiazione dei vincitori delle varie categorie del concorso teatrale.

Gli organizzatori consigliano vivamente di prenotare i posti, chiamando, inviando sms o Whatsapp al 335 5254536, o scrivendo info@ronzinante.org