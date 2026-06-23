Tre proiezioni gratuite a luglio nel parco di via Pellico

Un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la comunità, offrendo momenti di svago e cultura all’aperto

LOMAGNA – Al via “Cinem – Amando”, la rassegna cinematografica estiva che animerà il mese di luglio con tre appuntamenti a ingresso gratuito. L’iniziativa, promossa dal Comune, vuole rappresentare un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la comunità, offrendo momenti di svago e cultura all’aperto durante la stagione estiva.

Le proiezioni si svolgeranno alle 21.30 al Parco Giochi Kenbe Fèm (Via Silvio Pellico, 8) e, in caso di maltempo, presso l’Auditorium comunale (Via Roma, 2). Si comincia mercoledì 1° luglio con “Il guardiano della luna” mentre mercoledì 8 luglio sarà la volta di “Follemente”. Infine, mercoledì 22 luglio ultimo appuntamento della rassegna con la pellicola “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

L’iniziativa è inserita nei circuiti di promozione territoriale in collaborazione con inLombardia, con il contributo ufficiale di Regione Lombardia. Evento promosso nell’ambito del progetto Lombardia Style “Brianza Valley. Cultura, musica, natura e gusto”.