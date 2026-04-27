Lomagna, il 28 Luigi Garlando presenta “Sandro libera tutti”

Appuntamento martedì 28 aprile all’auditorium di via Roma

Luigi Garlando presenterà il suo libro “Sandro libera tutti”

LOMAGNA – “Sandro libera tutti”: è il titolo del libro che verrà presentato domani sera, martedì 28 aprile alle 20.45 all’Auditorium di via Roma 2. L’incontro vedrà protagonista Luigi Garlando, autore del volume dedicato a Sandro Pertini, il partigiano che diventò Presidente.

In cento capitoli veloci ed emozionanti, Luigi Garlando, giornalista della La Gazzetta dello Sport e autore di numerosi libri, soprattutto per ragazzi, spesso legati a sport, legalità e temi sociali, compone il ritratto intimo del presidente più amato dagli italiani, una figura che è per tutti un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti, ma anche di simpatia e vicinanza alla gente comune.

La serata, a ingresso libero, è organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione La Semina.