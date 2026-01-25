Lucio Aracri a Lecco: tributo a Lucio Battisti al Cenacolo Francescano

Venerdì 27 marzo 2026 uno spettacolo unico con il sosia ufficiale di Battisti

Voce, look e movenze identiche al grande artista italiano per un omaggio imperdibile

LECCO – Il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco ospita Lucio Aracri, primo e storico tributo ufficiale a Lucio Battisti. Un’occasione unica per rivivere le emozioni delle canzoni del grande cantautore italiano, grazie a uno spettacolo fedele all’originale: stesso nome, stesso look e stesse movenze sul palco. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 21:00.

Lucio Aracri ottenne il titolo di “sosia ufficiale” di Battisti nel 1977, proclamato da Mike Bongiorno durante il concorso dei sosia del settimanale La Domenica del Corriere. La vittoria gli valse la prestigiosa Crociere dei Sosia e la partecipazione al programma televisivo “Arrivano i Mostri” su RAI 1. Successivamente, nel 1983, si aggiudicò il concorso “Gran Rodeo” condotto da Dino Crocco su Telecity.

Autore e compositore, Aracri ha scritto brani per Peppino Gagliardi e per Sabrina Salerno, oltre a canzoni proprie come “Dimmi perché piangi” e “Ti ho amato tanto”. Come cantautore ha inciso un 45 giri nel 1983 (Una notte americana / Scusami Anna) e realizzato tournée con artisti come Enrico Ruggeri. Dal 1999 al 2001 ha pubblicato sei CD e musicassette dedicati alle più belle canzoni di Battisti, includendo alcune sue composizioni originali.

Lo spettacolo del 27 marzo vedrà Lucio Aracri in voce e chitarra acustica, accompagnato da Dario Carlevaro al basso, Marco Cipollina alla chitarra elettrica e cori, Luciano Poltini alle tastiere e Giuliano Ghidini alla batteria. L’organizzazione è a cura di OSM World Management.

Biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket. Per informazioni: Simone – 334 1990920.