L’ultima luna d’estate: il 29 agosto si comincia con Giuseppe Cederna

Oltre dieci giorni di eventi, spettacoli, incontri e degustazioni

Lunedì 2 settembre si terrà l’incontro con Massimo Cacciari

LECCO – Da giovedì 29 agosto a domenica 8 settembre è in programma la XXII edizione de “L’ultima luna d’estate”, festival del teatro popolare di ricerca nel Parco del Curone e colline della Brianza.

Si parlerà di esilio e dei suoi molteplici significati. Oltre dieci giorni per concludere l’estate con spettacoli teatrali, incontri, degustazioni di prodotti tipici, teatro per i più piccini, musica, laboratori, aperitivi e passeggiate teatral/musicali.

Tra gli ospiti della kermesse – che vede la direzione artistica di Luca Radaelli e riconosciuta dal Ministero e realizzata con la collaborazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi – ci saranno quest’anno Massimo Cacciari, Giuseppe Cederna, Tullio Solenghi, Chille della Balanza, Jet Propulsion Theatre e tanti altri.

Novità di quest’edizione è la sezione Luna Crescente: spazio dedicato alle compagnie Under 30 per mostrare nell’ambito del festival il loro lavoro e partecipare all’edizione dell’Ultima Luna d’Estate 2020. Un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e comprendere la direzione che sta prendendo lo spettacolo dal vivo.

Il festival, ideato da Teatro Invito, si aprirà a Villa Besana di Sirtori giovedì 29 agosto con l’aperitivo alle 19 cui seguirà alle ore 21 Giuseppe Cederna con “Da questa parte del mare”, viaggio struggente, lirico e ruvido – per storie e canzoni – sulle migrazioni umane ma anche sulle radici e sul senso dell’“umano”.

Informazioni e prenotazioni

Teatro Invito tel. 346.5781822; segreteria@teatroinvito.it. Biglietti spettacoli serali 13 euro | ridotti 10 euro | Spettacoli per bambini – fuori abbonamento 5 euro | Abbonamenti Luna piena 90 euro | 3 spettacoli a scelta 27 euro | 2 spettacoli a scelta 20 euro | Aperitivi teatrali (fuori abbonamento con prenotazione obbligatoria) – 15 euro, prenotazione sempre consigliata per tutti gli spettacoli. Aperitivo del 29.08 a Villa Besana 8 euro. In caso di pioggia sono previsti luoghi alternativi. Tutte le informazioni: www.teatroinvito.it.