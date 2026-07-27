“L’ultima luna d’estate” non si ferma: confermata l’edizione 2026 del festival tra ville e parchi della Brianza

Dal 28 agosto al 6 settembre oltre venti appuntamenti tra Lecco e Monza Brianza

Ad aprire il festival sarà Gherardo Colombo

LECCO – Nonostante le difficoltà economiche che il festival sta affrontando da oltre un anno, “L’Ultima Luna d’Estate” non rinuncia alla sua ventinovesima edizione. Gli organizzatori hanno infatti confermato che il programma della storica rassegna teatrale, realizzata da Teatro Invito e Piccoli Idilli in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, si svolgerà regolarmente dal 28 agosto al 6 settembre 2026, senza alcuna modifica rispetto a quanto annunciato.

La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di spettatori nelle ville storiche, nei parchi, nelle cascine, nelle corti e nelle piazze della Brianza, continua dunque il proprio percorso nonostante la perdita del finanziamento ministeriale per il triennio 2025-2027 e la difficoltà nel reperire risorse in grado di compensare il venir meno di quel sostegno economico. Le compagnie organizzatrici hanno scelto di affrontare direttamente il rischio d’impresa, confidando nel supporto di enti pubblici, sponsor e realtà private del territorio.

Partner dell’edizione 2026 sono Agriturismo Cascina La Costa, Cascina Bagaggera, il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e la Provincia di Lecco. Tra gli sponsor figurano Acinque, Redaelli Auto, Nuove Ricerche d’Habitat, Lario Reti Holding ed ElectroAdda, mentre altri soggetti sono ancora in via di definizione. Media partner della manifestazione saranno La Provincia di Lecco, Il Flâneur, CasateOnline e MerateOnline.

Il tema: “Il potere rivela l’uomo”

L’edizione 2026 prende ispirazione dalla celebre massima di Biante di Priene, uno dei sette sapienti dell’antica Grecia: “Il potere rivela l’uomo”. Sarà questo il filo conduttore dell’intera rassegna, che si svilupperà attraverso una riflessione sul rapporto tra cultura e potere, mettendo in dialogo la drammaturgia classica con quella contemporanea.

Ideato nel 1997 da Luca Radaelli, il festival proporrà circa venti appuntamenti distribuiti in undici comuni delle province di Lecco e Monza Brianza, valorizzando luoghi di particolare interesse storico, artistico e paesaggistico. Il tema della “drammaturgia del potere” attraverserà gli spettacoli affrontando la visione dei grandi autori del passato e quella degli artisti contemporanei, in una riflessione che guarda tanto all’attualità quanto alla tradizione teatrale.

Come sottolineano i direttori artistici, il potere è al centro di molte opere della storia del teatro, dall’Antigone di Sofocle alle tragedie di Shakespeare fino ai testi di Pier Paolo Pasolini. Un tema che oggi appare ancora più attuale in un mondo segnato dal predominio delle grandi corporations, dalle guerre e dalla concentrazione del potere nelle mani di pochi, ma che il teatro racconta anche attraverso esempi in cui cultura e arte diventano strumenti capaci di trasformare il potere stesso, come nelle vicende di Adriano Olivetti, nelle Mille e una notte o nel messaggio pacifista delle Troiane di Euripide.

Gherardo Colombo apre il festival

Ad inaugurare la manifestazione, venerdì 28 agosto a Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi di Merate, sarà Gherardo Colombo, ex magistrato e saggista brianzolo, protagonista del tradizionale incontro dedicato al tema dell’edizione in dialogo con Luca Radaelli.

Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare a una visita guidata della storica villa, aperta eccezionalmente al pubblico in occasione del festival, mentre alle ore 21 andrà in scena Laura Curino con “Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno”, storico monologo scritto insieme a Gabriele Vacis e dedicato al pioniere dell’industria italiana.

I grandi protagonisti

Tra gli ospiti più attesi figurano Alessandra Faiella, che il 1° settembre porterà a Casatenovo lo spettacolo “Ci siamo cascate di nuovo”, una satira sulla condizione femminile contemporanea, e Massimo Popolizio, protagonista il 3 settembre a Osnago con il recital “Pasolini. Una storia romana”, accompagnato al violoncello da Giovanna Famulari.

Lo spettacolo ripercorrerà la vita di Pier Paolo Pasolini dal suo arrivo a Roma nei primi anni Cinquanta fino alla morte nel 1975, intrecciando il racconto biografico con alcune delle sue opere più celebri, tra cui “Ragazzi di vita”, testo che nel 2017 valse a Popolizio il Premio Ubu per la miglior regia.

Nel centenario della nascita di Dario Fo, Teatro Invito renderà inoltre omaggio al Premio Nobel con “Cantar vi Fo!”, spettacolo in programma il 2 settembre alla Cascina Galbusera Nera di La Valletta Brianza, nel quale Luca Radaelli e tre musicisti attraverseranno il repertorio teatrale e musicale di Mistero Buffo.

Shakespeare, Sofocle e i grandi classici

Ampio spazio sarà dedicato ai classici. Shakespeare sarà protagonista con Macbeth Banquet, produzione di Teatro Invito ambientata simbolicamente in una cucina, e con Riccardo III – Il sole di York brucia, interpretato da Stefano Panzeri.

Accanto alle opere del drammaturgo inglese saranno proposti Antigone – sulla democrazia senza esagerare del Teatro Blu, Attorno a Troia – Le troiane del Teatro del Lemming e Le mille e una notte, interpretato da Carlo Decio.

Il Novecento letterario sarà invece rappresentato da Palomar di Italo Calvino e da La sagra del Signore della nave, nuova produzione tratta dall’omonimo atto unico di Luigi Pirandello.

Teatro per bambini e Premio Luna Crescente

Anche quest’anno il festival dedicherà spazio alle famiglie con tre appuntamenti pensati per il pubblico più giovane: Scuola di magia di Febo Teatro, Cavoli a merenda di Ditta Gioco Fiaba e lo spettacolo itinerante Il ritorno al pianeta Terra di Scarlattine Teatro/Campsirago Residenza, che coinvolgerà direttamente i bambini in un percorso tra natura e fantasia.

Sempre il 6 settembre sarà proposto anche Nuvole di Onda Teatro, spettacolo itinerante ambientato nel Parco Agricolo di Bulciago e dedicato al rapporto tra uomo e ambiente.

Confermato inoltre il Premio Luna Crescente, dedicato alle compagnie Under 30. Le tre finaliste selezionate attraverso una call nazionale presenteranno un estratto dei propri lavori davanti al pubblico, che decreterà il progetto vincitore destinato a entrare nel cartellone del festival 2027. Tra gli appuntamenti tornerà anche “Distinti saluti”, spettacolo vincitore dell’edizione 2025.

Chiusura con “A (s)ragionar di guerra”

Il sipario calerà domenica 6 settembre a Carnate con A (s)ragionar di guerra, produzione di ATIR Teatro Ringhiera interpretata da Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris. Attraverso le parole di Emilio Lussu, Erich Maria Remarque, Gino Strada, Gianni Rodari, Giorgio Gaber, Bruce Springsteen e David Foster Wallace, lo spettacolo proporrà una riflessione sul tema della guerra e della pace. In caso di maltempo è previsto uno spazio alternativo per tutti gli spettacoli.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatroinvito.it, dove è possibile consultare anche eventuali aggiornamenti e modalità di prenotazione.