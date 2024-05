“Ma che film la vita!”, grandi titoli per un’estate di cinema in piazza Garibaldi

Torna il cineforum proposto da Nuovo Cinema Aquilone, Confcommercio Lecco e Comune di Lecco

La rassegna sarà divisa in due parti e seguirà due percorsi tematici: Panorama David di Donatello e Panorama Oscar

LECCO – Sei grandi film da rivedere per l’edizione 2024 del cineforum “Ma che film la vita!” organizzato da Nuovo Cinema Aquilone, Confcommercio Lecco e Comune di Lecco.

“Confermata la location, che resta la centralissima piazza Garibaldi – ha spiegato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco -. Cambia però il periodo delle proiezioni compreso tra l’11 giugno e il 23 luglio. Una scelta dettata dal meteo dopo che l’anno scorso la manifestazione, fissata nel mese di maggio, era stata martoriata dal maltempo. Vedendo la pioggia di queste settimane la scelta è stata quella giusta”.

“Siamo felici di essere al fianco di questa iniziativa che prevede una serie di serate all’insegna della cultura nel cuore della nostra città – ha detto il vice sindaco Simona Piazza -. Il cineforum, oltre a proporre titoli molto interessanti, grazie all’introduzione critica di Gianluca Pisacane offrirà una bella occasione di riflessione e incontro”.

A entrare nel merito della rassegna è stato il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani: “Quest’anno la rassegna sarà divisa in due parti: prima del Lecco Film Fest (che si svolgerà dal 2 al 7 luglio) e dopo Lecco Film Fest creando una sorta di continuità con questo evento. Due i percorsi: Panorama David di Donatello e Panorama Oscar, questa scelta perché abbiamo visto che in estate al pubblico piace rivedere i film che hanno caratterizzato la stagione cinematografica”.

Sei i titoli in programma (QUI IL CALENDARIO COMPLETO): “Si tratta di film accessibili dal punto di vista del linguaggio ma non banali; le proiezioni saranno accompagnate da una presentazione critica di Gianluca Pisacane e mia, siamo convinti che la gente tornerà a rivedere questi film – ha continuato monsignor Milani -. Permettetemi un ringraziamento a chi sostiene l’iniziativa e ai volontari di LTM per lo sforzo organizzativo pratico nella gestione della piazza, aiutati dai volontari del Nuovo Aquilone”.

L’inizio delle proiezioni è fissato intorno alle 21.30 (in base alle condizioni di luce). I biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on-line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno spostate al Cinema Nuovo Aquilone. Da sottolineare il prezzo “popolare” della rassegna: grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura cinque titoli su sei sono proposti a 3,50 euro (l’unico titolo escluso dall’iniziativa è comunque proposto a 5 euro). Per informazioni www.aquilonelecco.it.