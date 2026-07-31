“Ma che film la vita!”, ottava edizione da record: oltre 1.400 presenze a Lecco

Mercoledì, 270 persone hanno assistito alla proiezione de “Il mago del Cremlino”, ultimo appuntamento della rassegna

Grande partecipazione per il cineforum estivo di Lecco, promosso da Confcommercio, Nuovo Cinema Aquilone e Comune. Dadati: “Anche i numeri confermano la validità della scelta”

LECCO – Con un’ultima serata partecipata si è conclusa l’ottava edizione di “Ma che film la vita!”, il cineforum estivo promosso da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Anche l’appuntamento finale ha confermato il gradimento del pubblico, chiudendo una rassegna che, nell’arco di sei serate, ha coinvolto oltre 1.400 spettatori.

Mercoledì 29 luglio, infatti, 270 persone hanno assistito alla proiezione de “Il mago del Cremlino”, film diretto da Olivier Assayas e interpretato, tra gli altri, da Paul Dano e Jude Law. La pellicola racconta, attraverso il personaggio immaginario dello spin doctor Vadim Baranov, le origini dell’ascesa di Vladimir Putin, ripercorrendo alcuni dei principali eventi della storia recente della Russia: dall’affondamento del sottomarino Kursk ai Giochi Olimpici di Sochi del 2014, passando per la rivoluzione arancione in Ucraina e l’invasione della Crimea. Il film mette al centro i meccanismi della propaganda e il concetto della “necessità del potere verticale” nella gestione della fase successiva alla fine dell’Unione Sovietica.

A introdurre la proiezione conclusiva sono stati Marco Magistretti, in rappresentanza di Confcommercio Lecco, il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti e il critico cinematografico Gian Luca Pisacane.

L’edizione 2026 del cineforum era iniziata il 23 giugno con “The drama”, per poi proseguire con “Gioia mia” il 30 giugno, “Michael” il 7 luglio, “Una battaglia dopo l’altra” il 15 luglio, “Norimberga” il 24 luglio e concludersi con “Il mago del Cremlino”.

Al termine della manifestazione, il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo davvero soddisfatti per il successo di questa edizione di ‘Ma che film la vita!’. Anche i numeri confermano la validità della scelta di sostenere e promuovere questo cineforum estivo: oltre 1.400 persone hanno preso parte alle sei serate, cinque delle quali ospitate all’aperto nell’oratorio San Luigi. Per il nostro territorio e per la nostra comunità è importante ritrovarsi insieme per vivere proposte culturali di qualità. Confcommercio Lecco è pronta a continuare a dare il suo contributo a questa rassegna anche il prossimo anno”.

Dadati ha poi ribadito il ruolo delle attività economiche locali nel tessuto sociale: “Confcommercio Lecco rappresenta migliaia di attività sul territorio. La maggior parte sono aziende familiari: negozi, edicole, ristoranti, bar. Realtà indispensabili alla stabilità sociale, alla comunità, alla convivenza e quindi alla sicurezza di città, centri storici, rioni e paesi. Proprio per questo sosteniamo le iniziative comunitarie e culturali come il cineforum”.

Soddisfazione anche nelle parole del prevosto di Lecco, don Bortolo Uberti: “Abbiamo trasformato l’oratorio San Luigi in un’arena estiva dedicata al cinema di qualità. È stato bello vedere tanti giovani e molte persone che non frequentano abitualmente il Nuovo Aquilone raggiungere il centro città per assistere alla proiezione di pellicole di valore. Questo cineforum piace e dimostra una concreta voglia di condivisione e partecipazione. Ringrazio tutti i partner e i volontari che hanno reso possibile questa edizione”.