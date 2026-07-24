Madama Butterfly conquista Villa Monastero: tutto esaurito e applausi per l’opera sul lago

Sold out per le tre rappresentazioni

Già in programma nuovi eventi dedicati alla cultura giapponese

VARENNA – Si è chiusa con un grande successo di pubblico e critica Madama Butterfly: l’opera sul lago, la produzione promossa dalla Provincia di Lecco e andata in scena a Villa Monastero nelle serate del 16, 20 e 21 luglio. Le tre rappresentazioni hanno registrato il tutto esaurito, con i posti disponibili esauriti nel giro di pochi giorni e numerose richieste rimaste senza risposta.

Un risultato che, come sottolineato dalla presidente della Provincia Alessandra Hofmann in apertura della prima serata, testimonia il forte interesse del pubblico per una proposta culturale capace di coniugare musica, paesaggio e valorizzazione del patrimonio.

La celebre opera di Giacomo Puccini è stata rappresentata nello scenario del giardino di Villa Monastero, dove lago, cielo e natura hanno fatto da sfondo alla tragica vicenda di Cio-Cio-San, contribuendo a creare un allestimento di particolare suggestione.

Determinante il contributo del cast artistico, guidato dal maestro Luca Ballabio alla direzione dell’Orchestra Filarmonica “Ettore Pozzoli”. Sul palco il soprano Francesca Manzo nel ruolo della protagonista, il tenore Marco Miglietta nei panni di Pinkerton, il mezzosoprano Dyana Bovolo (Suzuki) e il baritono Tong Liu (Sharpless). La regia è stata affidata a Lisa Nava, mentre il progetto artistico porta la firma di Angelo Rusconi, che ha scelto una lettura essenziale e intimista dell’opera. Hanno completato il cast la voce narrante di Ancilla Oggioni, il maestro collaboratore Wei Jiang e il giovane Leo Kutko nel ruolo del figlio di Cio-Cio-San.

Molto apprezzati anche i costumi realizzati dall’Istituto Superiore Grafica Moda Design, che ha progettato anche i gadget distribuiti agli spettatori. Importante il coinvolgimento degli studenti e dei docenti del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi”, impegnati nelle attività di accoglienza, divulgazione e approfondimento, confermando il ruolo dei giovani nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Al progetto hanno collaborato anche i ragazzi della Casa di Quartiere LaorcaLab e della Sartoria sociale, che hanno realizzato i kimono utilizzati nello spettacolo. Gli abiti sono esposti a Villa Monastero dal 23 luglio.

L’opera ha rappresentato il momento conclusivo del progetto “Opera diffusa – Giovani, territorio e patrimonio lirico”, promosso dalla Provincia di Lecco per avvicinare nuovi pubblici al mondo dell’opera e coinvolgere attivamente scuole, associazioni e realtà del territorio nella realizzazione di produzioni culturali inclusive e partecipate.

La scelta di Madama Butterfly si inserisce inoltre nel percorso dedicato al Giappone sviluppato dalla Provincia di Lecco e da Villa Monastero, in dialogo con la mostra “Giappone sul Lago”, visitabile nella Casa Museo fino al 15 settembre.

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti. Il 26 luglio e il 13 settembre CoopCulture e l’associazione giapponese Miciscirube proporranno il workshop “Arte in punta di segno”, dedicato alla tradizione del Tanabata, con visita guidata alla mostra e laboratorio di calligrafia giapponese. Il 28 e 30 luglio, invece, Villa Monastero ospiterà “Tra carta e inchiostro. Scrapbooking & Sumi-e”, laboratorio creativo dedicato alle arti manuali ispirate alla cultura giapponese, curato dalla Casa di Quartiere di Laorca.