Maggio Manzoniano: annullato lo spettacolo “Promessi”, online la premiazione del contest

Niente spettacolo in Auditorium per la conclusione del Maggio Manzoniano

La premiazione dei ragazzi vincitori del contest fotografico “I luoghi di Alessandro” si terrà invece online

MERATE – Annullato, a seguito delle nuove regole introdotte per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19, lo spettacolo “Promessi” a cura di Teatro Invito, inizialmente previsto per la serata conclusiva della rassegna del Maggio Manzoniano in programma per sabato 31 ottobre, nell’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri”.

È invece confermata la premiazione dei ragazzi vincitori del contest fotografico “I luoghi di Alessandro”, che si svolgerà in modalità online con la partecipazione degli organizzatori della rassegna, della giuria che ha assegnato i premi e dell’Assessore alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Merate, Fiorenza Albani.