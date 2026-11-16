Malgrate, il Coro Femminile Futura in concerto per sostenere la ricerca Telethon

Il Coro Femminile Futura proporrà “… e la luce venne nel mondo”

Appuntamento sabato 21 novembre alle 20.45 nella Chiesa di San Leonardo

MALGRATE – La musica come strumento di speranza e solidarietà, con un pensiero rivolto alla ricerca scientifica e alle famiglie che convivono con le malattie genetiche rare. Malgrate si prepara ad accogliere un appuntamento speciale: sabato 21 novembre, alle 20.45, la Chiesa di San Leonardo ospiterà il concerto “… e la luce venne nel mondo”, con protagonista il Coro Femminile Futura di Lecco.

La formazione sarà diretta da Maria Grazia Riva e accompagnata al pianoforte da Francesco Doni. La serata, a ingresso libero, sarà dedicata alla Fondazione Telethon e rientrerà nella rassegna corale nazionale “Voci per Santa Cecilia”, promossa da Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali.

L’appuntamento assume un significato particolare nell’anno in cui il Coordinamento Telethon della provincia di Lecco celebra un importante anniversario: 35 anni di attività sul territorio. Un percorso costruito grazie all’impegno di associazioni, volontari, scuole, imprese e cittadini, che nel corso dei decenni hanno contribuito a sostenere la ricerca biomedica e lo studio di terapie per le malattie genetiche rare.

Una rete di solidarietà che ha permesso al territorio lecchese di distinguersi per la partecipazione e la generosità. Il sostegno a Telethon rappresenta infatti un contributo concreto al finanziamento di progetti scientifici e allo sviluppo di nuove possibilità terapeutiche, con l’obiettivo di offrire prospettive a bambini e famiglie che affrontano patologie spesso prive di una cura.

Anche il nome del coro protagonista della serata richiama il valore della speranza. Il Coro Femminile Futura è nato a Lecco nella primavera del 2022, su iniziativa della direttrice Maria Grazia Riva, ispirandosi al celebre brano “Futura” di Lucio Dalla, canzone che evoca fiducia nel domani e desiderio di guardare avanti.

La formazione riunisce 27 coriste, accomunate dalla passione per il canto e da percorsi umani e artistici differenti, che si incontrano in un progetto musicale condiviso. Il repertorio è ampio e attraversa generi diversi: dal canto popolare alla musica sacra, sia classica sia contemporanea, fino al pop. Una varietà che consente al gruppo di proporre esibizioni capaci di raggiungere pubblici differenti, alternando tradizione, spiritualità e sonorità più moderne.

A Malgrate il coro presenterà “… e la luce venne nel mondo”, un percorso musicale dedicato alle diverse sfumature del mistero natalizio. Un itinerario che accompagnerà il pubblico verso il Natale, intrecciando il significato spirituale della ricorrenza con la forza evocativa della musica corale.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al parroco di Malgrate, don Luca, per la disponibilità della chiesa e all’Amministrazione comunale di Malgrate per il sostegno all’iniziativa.

Un concerto che unisce così due occasioni importanti: la celebrazione dei 35 anni di impegno di Telethon nel Lecchese e la possibilità di sostenere, attraverso la musica, una causa che guarda al futuro e alla ricerca di nuove risposte per tante famiglie.