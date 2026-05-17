Malgrate, il FAI Giovani apre per la prima volta Palazzo Bonanomi Recalcati

Sabato 23 e domenica 24 maggio visite guidate tra storia, arte e natura alla storica dimora affacciata sul lago

Apertura straordinaria anche della cappella di San Carlo e del parco paesaggistico

MALGRATE – Per la prima volta apre al pubblico Palazzo Bonanomi Recalcati, storica dimora situata nel rione Porto di Malgrate. L’iniziativa è promossa dal Gruppo FAI Giovani di Lecco nell’ambito di un evento organizzato insieme alla Parrocchia San Carlo al Porto, al Comune di Malgrate e alla Pro Loco di Malgrate.

Le visite si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 14 alle 18, con ingresso a offerta libera e senza necessità di prenotazione. I visitatori potranno scegliere tra tre differenti percorsi guidati della durata di circa venti minuti ciascuno: il palazzo storico, la cappella di San Carlo con l’omonima chiesa e il parco paesaggistico.

Situato in via Roma 8, il palazzo fu la residenza della famiglia Bonanomi, che costruì la propria fortuna grazie al servizio di traghettamento tra le due sponde dell’Adda. Dopo la costruzione del Ponte Azzone Visconti nel XIV secolo, ai Bonanomi venne affidata la riscossione del pedaggio.

Nel XVII secolo l’edificio passò alla famiglia Recalcati, che fece realizzare la pregevole cappella di San Carlo. Palazzo Bonanomi Recalcati riuscì inoltre a sfuggire alla demolizione grazie all’impegno del movimento popolare dei “Ragazzi del Porto”. Nel 1976 l’immobile venne acquisito dalla Curia Milanese, che vi fondò la nuova chiesa parrocchiale di San Carlo.

Di particolare interesse artistico risultano le vetrate dedicate alle Opere di Misericordia Corporale, realizzate dall’artista Trento Longaretti tra gli anni Ottanta e Novanta.

All’esterno della struttura si sviluppa inoltre un ampio parco paesaggistico adagiato sulle pendici del Monte Barro, caratterizzato dalla presenza di numerose specie botaniche legate a storie, tradizioni e leggende del territorio.