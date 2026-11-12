Mandello. Alla Fondazione Carcano la rara opera di Liszt: prima assoluta in Italia

Sabato 14 novembre alle 17 una selezione da “Don Sanche”, l’unica opera lirica completata dal compositore ungherese quando aveva appena 13 anni

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto Liszt

MANDELLO – Un’opera composta a soli tredici anni, rimasta a lungo dimenticata e tornata sulle scene dopo oltre un secolo. È la storia di “Don Sanche, ou Le Château de l’amour”, l’unica opera lirica completata da Franz Liszt, che sabato 14 novembre alle ore 17 sarà protagonista di un appuntamento alla Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario. In programma “Il Castello dell’Amore”, una selezione dall’opera giovanile del compositore ungherese, presentata dagli organizzatori come una prima assoluta in Italia.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto Liszt, si inserisce nel calendario di Lisztomania, la rassegna dedicata alla figura e alla musica di uno dei più importanti compositori dell’Ottocento.

Al centro dell’incontro ci sarà una pagina poco conosciuta della produzione lisztiana, lontana dal repertorio pianistico che ha reso celebre il musicista in tutto il mondo. “Don Sanche” rappresenta infatti un’eccezione nella sua carriera: un’opera lirica completa, scritta quando Liszt era ancora giovanissimo, prima di affermarsi come uno dei maggiori virtuosi del pianoforte della sua epoca.

La vicenda di “Don Sanche” è particolare anche per la storia che ha accompagnato lo spartito nel corso del tempo. L’opera debuttò a Parigi nel 1825, quando il suo autore aveva appena tredici anni, ma non incontrò il successo sperato e uscì progressivamente dal repertorio. Per lungo tempo si credette che il manoscritto autografo fosse andato perduto, fino al suo ritrovamento, nel 1903, nella biblioteca del Palais Garnier di Parigi.

La riscoperta dello spartito non portò però a un immediato ritorno sulle scene. Bisognò attendere il 20 ottobre 1977, quando l’opera venne nuovamente eseguita a Londra, a oltre centocinquant’anni dal debutto parigino. Una storia fatta di successo mancato, oblio e riscoperta che contribuisce a rendere particolarmente interessante l’appuntamento mandellese.

Alla Fondazione Carcano non sarà proposta l’opera integrale, ma una selezione di brani, pensata per far conoscere al pubblico questa parte meno frequentata del repertorio di Liszt. La collaborazione con la Fondazione Istituto Liszt permetterà così di portare a Mandello un lavoro che testimonia la precocità del talento del compositore e il suo interesse, già in giovane età, per il teatro musicale.

Lisztomania, quattro appuntamenti a Mandello

L’iniziativa fa parte del programma di Lisztomania, ospitato dalla Fondazione Ercole Carcano di via Statale 7 a Mandello del Lario, con quattro incontri nel mese di novembre. La rassegna si è aperta domenica 1° novembre con “Via Crucis & Antonia Pozzi”, un appuntamento dedicato alle musiche di Franz Liszt e R. Spinosa, realizzato in collaborazione con il Festival del Melologo.

Domenica 8 novembre si è invece tenuta la conferenza “Musica per San Francesco, da Liszt ai nostri giorni”, organizzata in collaborazione con Edizioni Sconfinarte. Dopo l’appuntamento del 14 novembre con “Il Castello dell’Amore”, il programma proseguirà domenica 22 novembre, sempre alle ore 17, con “La leggenda di Santa Elisabetta”, che proporrà musiche di Liszt e R. Spinosa in collaborazione con il Festival del Melologo.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario e la collaborazione della Fondazione Ercole Carcano, del Festival di Bellagio e del Lago di Como e della Fondazione Istituto Liszt, con il sostegno degli enti indicati nel programma.

L’ingresso è con offerta libera.