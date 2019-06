Mandello, ben 22 palchi e 250 artisti per la Festa della Musica

Venerdì 21 giugno il grande evento in musica a Mandello

Organizza il Comune insieme a Concertando e Informagiovani

MANDELLO – La seconda edizione si prospetta come qualcosa di eccezionale: 22 postazioni fisse e due itineranti, 44 tra band e progetti musicali, ben 250 artisti coinvolti in un unico evento. E’ la Festa della Musica, evento internazionale proposto anche a Mandello, che si prepara ad animare il venerdì sera della cittadina lariana.

Dal rock al rap, cantautori e gruppi corali insieme per una serata imperdibile per gli amanti della musica di ogni genere. L’iniziativa mandellese nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’associazione Concertando e l’Informagiovani.

L’altra sera la manifestazione è stata presentata al Teatro de André alla presenza di molti degli artisti che prenderanno parte alla festa.

“Riproponiamo l’evento con grande entusiamso dopo il successo dello scorso anno – ha sottolineato l’assessore alla cultura Luca Picariello – le 14 postazioni della passata edizione superano questa volta il numero di 20”.

Dal lido ai giardini a lago, dal centro di Mandello alle frazioni, tanti angoli di paese faranno da sfondo all’esibizione degli artisti.

“Ma è lo spirito la cosa più importante della Festa della musica – prosegue Picariello – non è una sfida di bravura, pur essendo alta la qualità dei musicisti, non ci sono soldi ma sol divertimento e la voglia fare una bella iniziativa. Per un giovane è sempre più difficile trovare spazio nei locali e portare la propria musica. Noi li vogliamo incoraggiare e dare loro questa opportunità”

“E’ un grande team organizzativo, quello che si è creato tra Comune, Concertando e Informagiovani – sottolinea Giuseppe Martinelli, presidente di Concertando – che è riuscito a coinvolgere ben 250 artisti con una programmazione ampia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e sviluppare il programma in modo da offrire qualcosa di diverso in ogni postazione”.

Una collaborazione che “ha visto partecipare con entusiasmo anche il Punto Giovani – sottolinea Simone Buzzella, referente della struttura – sono felicissimo aver potuto seguire la realizzazione dell’evento insieme a Concertando. Da subito si è respirato lo spirito della festa, quello della condivisione, che ci ha guidato nella gestione non semplice di così tante persone e postazioni, tutto affrontato con naturalezza e tranquillità”.

LA STORIA DELLA FESTA

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa.

Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Nel 2018 le città partecipanti all’evento sono state circa 700.