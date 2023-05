Mandello. Benvenuto all’estate con la Festa della Musica

Il 21 giugno allegria e musica in piazze, strade, esercizi pubblici del paese

Entro l’8 giugno necessario confermare l’adesione all’iniziativa

MANDELLO – Darà il via alle manifestazioni estive, portando una ventata di vitalità, la Festa della Musica a Mandello. E proprio ‘Vivi la vita’ sarà il tema di quest’anno, oltre alla particolare attenzione per l’ambiente, alla sicurezza del dopo concerto con importanti iniziative su tutto il territorio nazionale, volte a rimarcare il ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi.

Festa che andrà in scena il 21 giugno, e a cui, come afferma Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio: “Tutti gli esercenti del nostro territorio sono invitati a partecipare. Mandello, come altri paesi, aderisce a questa importante manifestazione con l’intento di portare in strade, piazze, esercizi pubblici musica varia, creando uno spirito di festa”.

Clima convivale che prosegue a ritmo scandito del 1995, da quando organismi pubblici e privati si uniscono nel creare una Festa europea della Musica, per far conoscere realtà artistiche attuali del proprio paese e sviluppare scambi in ambito musicale tra i paesi dell’Unione Europea.