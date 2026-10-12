Mandello, corsi di inglese per adulti: quattro livelli e iscrizioni aperte

Il Comune rinnova la collaborazione con il CPIA di Lecco e l’ICS Volta

In calendario i livelli A1, A2, A2.2 e B1

MANDELLO DEL LARIO – L’inglese come opportunità di formazione per gli adulti, con percorsi differenziati in base alle competenze e un costo contenuto. Anche per l’anno scolastico 2026-2027 il Comune di Mandello del Lario rinnova la collaborazione con il CPIA “Fabrizio de André” di Lecco e l’ICS “A. Volta” per organizzare corsi di lingua inglese rivolti alla popolazione adulta.

L’offerta formativa comprende quattro percorsi, corrispondenti ai livelli A1, A2, A2.2 e B1. Le lezioni si svolgono una volta alla settimana, per 90 minuti a incontro, con un totale di 40 ore in presenza presso l’ICS “A. Volta”, in via Risorgimento 33.

Il calendario prevede il corso A1 il mercoledì dalle 14.30 alle 16, il livello A2 il venerdì dalle 14.30 alle 16, l’A2.2 il venerdì dalle 16 alle 17.30 e il B1 il mercoledì dalle 16 alle 17.30. Il percorso B1 è iniziato l’8 ottobre, mentre i corsi A2 e A2.2 prendono il via il 9 ottobre. Per l’attivazione del livello A1 sarà invece necessario raggiungere un minimo di 15 iscritti.

La partecipazione prevede un contributo di 3 euro all’ora, per una spesa complessiva di 120 euro per l’intero percorso. La quota è legata alla natura pubblica del CPIA, centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

Le iscrizioni restano aperte anche dopo l’avvio delle lezioni. Per partecipare è necessario versare la quota dopo il primo giorno di lezione e completare la registrazione attraverso il portale Nettuno, seguendo le indicazioni disponibili sul sito del CPIA di Lecco. Prima di essere inseriti nel percorso, gli interessati dovranno sostenere un breve test di ingresso, utile a individuare il livello di conoscenza della lingua inglese e a orientarsi verso il corso più adatto.

Per chi dovesse incontrare difficoltà con la procedura online è disponibile lo Sportello Adulti, in via A. Manzoni 44/3, al primo piano. Lo sportello riceve il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13. È possibile contattare il servizio al numero 348 9286268.

Al termine delle lezioni viene rilasciato un certificato di frequenza. Inoltre, il CPIA di Lecco è sede del Trinity College London: agli iscritti interessati sarà quindi offerta la possibilità di sostenere gli esami per ottenere certificazioni relative ai livelli di apprendimento raggiunti.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo corsilingue.lecco@cpialecco.edu.it oppure telefonare al numero 0341 1556360. Tutte le indicazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito cpialecco.edu.it.