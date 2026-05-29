“1940 – Il Fronte al Forte”: a Colico torna la rievocazione storica al Forte Montecchio Nord

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, porterà all’interno del forte di Colico decine di rievocatori storici delle associazioni “I Cavalieri del Fango” di Bollate, con il supporto logistico del gruppo uniformi storiche degli Artiglieri della Valtellina Anarti di Morbegno e il coordinamento del Museo della Guerra Bianca di Temù, che gestisce il sito per conto di Regione Lombardia.

Per tre giorni il Forte Montecchio Nord verrà trasformato in una vera e propria macchina del tempo, ricreando le atmosfere degli anni Quaranta e il periodo vissuto dalla struttura durante il secondo conflitto mondiale.

I rievocatori impersoneranno il personale della Gaf, la Guardia alla Frontiera presente al forte dal 1940 fino alla fine della guerra, rappresentando in particolare la 521ª Batteria Sempre Pronta del XII Settore Mera-Adda.

I visitatori potranno muoversi liberamente tra i diversi ambienti del forte, dall’ufficio comando alla fureria, passando per infermeria, camerate e cucina da campo, tutti arredati con materiali e dotazioni d’epoca e animati da figuranti in uniforme storica.

Nel corso della giornata verranno riproposti momenti di vita quotidiana militare come turni di guardia, ispezioni, addestramenti, consumazione del rancio e attività di manutenzione delle uniformi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva e storicamente accurata.

“Conoscere la guerra, per costruire la pace” è lo slogan che accompagnerà la manifestazione, pensata per avvicinare adulti e bambini alla storia del Novecento attraverso una ricostruzione fedele degli ambienti e delle attività del periodo bellico.

Le visite non saranno guidate e si svolgeranno con ingresso libero all’interno del percorso, previo acquisto del biglietto, dalle 10 alle 17. All’interno delle sale saranno comunque presenti rievocatori e guide del Museo della Guerra Bianca per fornire informazioni storiche sul forte, sui soldati e sugli equipaggiamenti militari.

L’accesso sarà consentito senza prenotazione e i cani saranno ammessi purché al guinzaglio.

Per la visita al Forte Montecchio Nord il costo del biglietto sarà di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, mentre i bambini fino a 5 anni e i soci del museo potranno entrare gratuitamente. Saranno inoltre disponibili biglietti cumulativi per visitare anche il Forte di Fuentes.