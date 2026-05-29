“1940 – Il Fronte al Forte”: a Colico torna la rievocazione storica al Forte Montecchio Nord

Dal 31 maggio al 2 giugno il forte si trasformerà in una macchina del tempo tra soldati della Guardia alla Frontiera e ambientazioni degli anni Quaranta
Un’esperienza immersiva dedicata agli anni della Seconda Guerra Mondiale
COLICO – Forte Montecchio Nord torna indietro nel tempo con “1940 – Il Fronte al Forte”, la rievocazione storica dedicata agli anni della Seconda Guerra Mondiale in programma domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno.
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