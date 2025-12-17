A Bellano “Avatar 3”, l’unica prima visione natalizia in tutta la provincia di Lecco

Oltre ad Avatar 3, Zootropolis 2, Un topolino sotto l’albero, il film biografico su Eleonora Duse e l’atteso film storico Norimberga

“Il cinema resta un intrattenimento accessibile per le famiglie”

BELLANO – Il terzo capitolo della saga campione di incassi, diretto da James Cameron, torna a conquistare gli appassionati del mondo di Pandora. Dopo la serata d’esordio, che segna il lancio nazionale del film, le proiezioni si terranno alle 20:30 di giovedì 18, sabato 20 e domenica 21 dicembre (con uno spettacolo aggiuntivo anche alle 16). Ulteriori repliche sono previste il giorno di Natale, a Santo Stefano, il 27 e 28 dicembre e il 1° gennaio.

“Una notizia entusiasmante per gli appassionati della saga, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza del cinema per il nostro territorio e sulle sfide che le sale ‘di paese’ devono affrontare per offrire un servizio di qualità al pubblico” spiegano i coordinatori.

“Una particolarità della proiezione di Avatar 3 è che il cinema di Bellano è l’unico in provincia di Lecco a proporre il film durante le festività natalizie – spiega il direttivo dell’associazione Cinema di Bellano – In molte altre sale che offrono le ‘prime visioni’ sarà invece proiettato il nuovo film di Checco Zalone, che a Bellano potremo vedere solo verso fine gennaio o anche più avanti. Questo non per scelta del Cinema, ma per decisione della distribuzione: chi ha voluto programmare Zalone ha dovuto accettare di proiettarlo per diverse settimane consecutive, senza possibilità di inserire altri film. In sostanza, il distributore impone a chi sceglie Zalone di seguire una programmazione vincolante anche per altri titoli”.

Il Cinema di Bellano ha scelto di non accettare queste condizioni, preferendo offrire al proprio pubblico la prima visione di Avatar 3 insieme ad altri quattro titoli: Zootropolis 2, Un topolino sotto l’albero, il film biografico su Eleonora Duse e l’atteso film storico Norimberga. “Si sarebbe potuto programmare anche il film di Zalone, magari a partire dall’Epifania, ma un’ulteriore imposizione della distribuzione ne posticipa la programmazione fino alla quinta settimana di sfruttamento” spiega il Direttivo.

A riflettere sulla questione è anche il sindaco Antonio Rusconi, forte della sua ampia esperienza nel settore: “Questa situazione, che porta a una programmazione monotona per i cinema dell’intera provincia, impone una riflessione sul valore culturale e sociale di sale come la nostra: punti di riferimento per territori distanti dalla città, che offrono opportunità di svago senza costringere a lunghi spostamenti. Basti pensare a chi, per vedere un film, deve venire dall’Alta Valsassina o dalla Valvarrone fino a Lecco o in Brianza”.

“Si parla spesso di sostegno alle aree interne, ma la logica commerciale che domina la distribuzione cinematografica mostra come prevalgano ancora gli interessi economici. Credo che le Istituzioni dovrebbero considerare anche questo aspetto: il cinema non è solo svago, ma cultura, aggregazione e socialità, oltre a rappresentare un presidio importante per il territorio. Chi vive nelle aree interne dovrebbe poter vedere i film vicino a casa, senza dover aspettare sei settimane o subire una programmazione ripetitiva che impedisce di proporre altri titoli – continua il sindaco – Va ricordato inoltre che il cinema resta un intrattenimento accessibile per le famiglie, soprattutto se usufruito nelle sale comunali o parrocchiali”.

Il Cinema di Bellano, fedele a questa convinzione, continua a proporre titoli diversi e sempre attuali, mantenendo il prezzo del biglietto a 6 euro. In questo modo conferma la sua volontà di essere un servizio concreto per la comunità. Quando sarà possibile, anche il film di Zalone arriverà sullo schermo di Bellano, per tutti coloro che vorranno attendere la programmazione del titolo.

Da segnalare anche un’interessante promozione: chi acquisterà in prevendita i biglietti per Avatar 3 potrà ottenere 1 euro di sconto sull’ingresso all’Orrido Magic Christmas Lights, quest’anno particolarmente suggestivo e ispirato ai paesaggi e alle atmosfere di Pandora. Per usufruire dello sconto, basterà presentare in biglietteria il biglietto elettronico del cinema.