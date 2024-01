A Bellano è tempo di “Pesa Vegia”, il programma dell’edizione 2024

Con i suoi oltre 400 anni di storia si rinnova la tradizione più importante del paese

La giornata del 5 gennaio 2024 sarà scandita da appuntamenti e proposte per grandi e piccini

BELLANO – A Bellano torna la Pesa Vegia e per l’edizione 2024, con un programma tradizionale, ricco e intensissimo. Quella che per il paese è ormai la “Festa delle feste” si preannuncia, quindi, come un evento davvero da non perdere.

“La Pesa Vegia è la manifestazione più importante per Bellano e, con i suoi oltre 400 anni di storia, rappresenta uno degli eventi più antichi dell’intera provincia – commenta il sindaco Antonio Rusconi -. Anche per questa nuova edizione il programma è quello classico, con qualche interessante novità, fra cui la possibilità di raggiungere Bellano da Milano, con un treno storico, e dalla sponda comasca del lago, con la motonave. Altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di seguire i momenti clou dell’evento in televisione, grazie alla diretta di TeleUnica. Un modo per dare la possibilità di vivere la Pesa Vegia anche a chi non può uscire per raggiungere il paese”.

Guardando al programma, la giornata del 5 gennaio 2024 sarà scandita da appuntamenti e proposte per grandi e piccini.

Si inizia alle 10, con l’apertura di Orrido Magic Christmas Lights, mentre alle 14, nel cortile dell’istituto comprensivo Monsignor Vitali, aprirà la biglietteria per l’accesso alle sei location che apriranno alle 16. I biglietti possono essere acquistati in prevendita on-line sul sito www.discoveringbellano.eu, al costo di 12 euro per agli adulti e 9 euro ridotto per i bambini fra i 6 e i 12 anni. Sempre alle 14, è prevista la partenza del treno storico da Milano Centrale con fermate a Monza, Carnate e Lecco.

Tornando agli appuntamenti in paese, alle 15.30 e alle 16.30, nella Sala della Comunità dell’oratorio, si terrà lo spettacolo “Il quarto Re Mago”, con laboratori per bambini.

Alle 16 si entra nel vivo della magia della Pesa Vegia con l’apertura delle location: il presepe vivente nei giardini della Puncia; la Corte di Re Erode nel cortile della scuola dell’Infanzia Tommaso Grossi; il Consiglio comunale e la Corte del Podestà nel Municipio. Immancabili, poi, la Casa della Teresa di Pom in via Carlo Porta, l’Oasi dei Re Magi all’Orrido e, novità di quest’anno, l’Osteria dei Mercanti alla stazione. Contestualmente prenderanno il via i giri in Lucia dal molo medievale e i giri in carrozza e a cavallo dall’eliporto.

Alle 17 la Sp72, nel tratto che attraversa il paese, verrà chiusa al traffico per creare un’unica e grandissima isola pedonale, e prenderà il via il servizio navetta da e per Dervio, Perledo, Vendrogno. Mentre alle 17.30 partirà la motonave dal Centro Lago con le fermate a Tremezzo, Bellagio, Menaggio.

Con l’arrivo della sera, l’atmosfera si farà sempre più carica di attesa e si susseguiranno i momenti più amati della manifestazione: alle 21 il Traino delle Pese per le vie del paese, alle 21.45 al molo viene riproposta dopo quasi vent’anni la rappresentazione teatrale “Aspettando La Barca” di Andrea Vitali e, finalmente, alle 22 l’arrivo della gondola dei Messi Spagnoli, seguito dall’incendio pirotecnico del molo. Alle 22.20 verrà data lettura della Benevola Ordinanza dal balcone del municipio, alle 22.45 inizierà il corteo dei Re Magi, per giungere al gran finale delle 24, con l’accensione del Falò sul molo.

Una festa che non si ferma per nessun motivo, neanche se arrivano le quattro gocce di bel tempo che il meteo sembra assegnare per il 5 gennaio. Un evento promosso e prodotto dal Comune di Bellano, la Pro Bellano e il Comitato Pesa Vegia, con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, La navigazione Laghi (che ha messo a disposizione la motonave Manzoni per l’occasione), la Fondazione FS, il Distretto del commercio Tra Lago e Monti, i Comuni di Bellagio, Dervio, Menaggio, Perledo, e Tremezzina.