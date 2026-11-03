A Bellano nasce l’Università del Lario Orientale – Unitre

Università del Lario Orientale – Unitre, l’iniziativa per introdurre il progetto universitario alla cittadinanza

12 novembre, la presentazione ufficiale della nuova sede e del programma accademico 2026-2027

BELLANO- Un’opportunità nuova per promuovere la cultura, la formazione e la partecipazione territoriale. Queste le basi dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Bellano che ha l’obiettivo di diffondere il progetto universitario nel territorio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre alle 20:45 presso la Sala Civica di Bellano (Via Marinai d’Italia) dove verrà presentata la nuova sede locale dell’Università del Lario Orientale – Unitre insieme al programma accademico 2026-2027.

L’incontro sarà presenziato dal Sindaco bellanese Antonio Rusconi che illustrerà ai partecipanti l’importanza dell’iniziativa in ambito territoriale e sociale. A seguire, l’ingegner Vincenzo La Bella, Presidente dell’Università Unitre illustrerà il progetto dell’Università con gli obiettivi che sono stati prefissati.

Offerta formativa e attività che favoriscano l’apprendimento e la condivisione delle conoscenze all’interno della vita locale, questi i punti che il professor Paolo Avinio esporrà durante la serata per la presentazione dell’anno accademico 2026-2027.

Il progetto universitario, con la sua sede bellanese ha come obiettivo quello di ribadire il legame tra formazione, comunità e cultura dando ai suoi studenti una nuova occasione di crescita. Altro punto fondamentale del programma è la necessità di mettere in luce il territorio lariano con un piano formativo che sia in grado di integrare cittadini di diverse età e con diversi interessi.

Il Primo Cittadino invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento inaugurale per poter apprendere da vicino il progetto universitario e ciò che offre: “Siamo lieti di poter ospitare anche a Bellano questo progetto che vuole unire la sponda orientale del Lago di Como nel segno dell’apprendimento e della formazione” ribadisce il Sindaco.